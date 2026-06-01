La Comisión de Economía trató el proyecto de Hora Silenciosa en comercios

La Comisión de Economía de la Legislatura de Jujuy recibió a representantes de la Fundación

Hablemos de Autismo Jujuy para analizar la implementación del proyecto de ley de Hora Silenciosa en locales comerciales y abordar el cumplimiento de la Ley Provincial N 5951, adherida a la Ley Nacional N 27.043 sobre el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante el encuentro, los legisladores y referentes de la organización dialogaron sobre la necesidad de generar entornos más accesibles para las personas con autismo, reduciendo estímulos sonoros y lumínicos en supermercados, hipermercados y otros establecimientos comerciales.

El presidente de la comisión, Carlos Haquim, explicó que el proyecto busca convertir en ley una práctica que algunos comercios ya aplican de manera voluntaria. La normativa establece la reducción de luces y sonidos durante determinados horarios para facilitar el acceso de las personas con trastornos del espectro autista a estos espacios, señaló.

Asimismo, indicó que también se analizó una iniciativa vinculada a los tiempos de espera en filas de atención, con el objetivo de garantizar plazos razonables para las personas que requieren una atención diferenciada.

Por su parte, la referente de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy, Viviana Maza, destacó la importancia de la reunión y valoró la posibilidad de exponer las dificultades que enfrentan las familias al concurrir a comercios con altos niveles de estímulos visuales y auditivos.

Maza explicó que la audiencia fue solicitada por la propia organización para interiorizar a los diputados sobre la iniciativa y transmitir a las familias el desarrollo del proyecto. La hora silenciosa representa un alivio para muchas personas con autismo y sus familias, ya que permite realizar compras en un ambiente más adecuado y accesible, expresó.

El proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Economía y será analizado por la Comisión de Legislación General antes de ser incorporado al debate en una próxima sesión legislativa.