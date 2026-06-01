El vicegobernador Alberto Bernis recibió al presidente del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y analizaron acciones para acompañar a las juventudes

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, recibió al presidente del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Leandro Morales, en un encuentro donde conversaron sobre distintas iniciativas vinculadas a la juventud, entre ellas la prevención del bullying, el grooming, las adicciones y el fortalecimiento de políticas de acompañamiento para los estudiantes de toda la provincia.

Luego de la reunión, Morales destacó la importancia de conocer las acciones y debates que se desarrollan en la Legislatura sobre estas problemáticas. Son temas que nos preocupan y nos ocupan. Vinimos a interiorizarnos sobre el trabajo que se viene realizando y las discusiones que están llevando adelante los diputados en torno a estas cuestiones que afectan a nuestros jóvenes, expresó.

Durante el encuentro también se abordó el trabajo territorial que impulsa el Ente Autárquico de cara a la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Morales explicó que, desde su reciente asunción, inició una serie de recorridos por el interior de la provincia para escuchar las inquietudes de estudiantes, directivos y docentes asesores.

Comenzamos por La Quiaca, recorriendo la Puna Norte y la Puna Sur; luego estuvimos en Tilcara dialogando con representantes de la Quebrada y continuaremos visitando las regiones de Yungas y Valles para conocer las demandas de los jóvenes, señaló.

Asimismo, indicó que ya se encuentran en marcha las actividades correspondientes a la 75 edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que este año celebrará sus Bodas de Brillantes. Estamos trabajando sobre el cronograma previsto, que incluye próximamente el Finde Estudiantil, el 11 y 12 de julio, y después procedemos con el Cultural Fest y todo lo que tiene que ver con las elecciones de representantes estudiantiles, precisó.

Morales agradeció el acompañamiento institucional del vicegobernador y remarcó que el objetivo es consolidar una fiesta inclusiva y participativa. Escuchamos a los estudiantes, a los directivos y a los docentes asesores para construir una Fiesta Nacional de los Estudiantes íntegra e inclusiva, que refleje lo que quieren las juventudes jujeñas, concluyó.