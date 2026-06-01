La Comisión de Salud analizó el proyecto de actualización de la Ley de Farmacia

En el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy se realizó una nueva reunión de la Comisión de Salud, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, donde se continuó trabajando sobre el proyecto de modificación de la Ley de Farmacia. Durante la jornada, los legisladores recibieron a representantes del sector farmacéutico provincial, encabezados por el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Gustavo Martínez, para profundizar el análisis de la iniciativa y construir consensos.

Al respecto, el diputado Omar Gutiérrez explicó que la comisión retomó un tema que venimos trabajando en forma exhaustiva desde hace mucho tiempo, referido a la actualización de una normativa que, según indicó, ya no responde a las necesidades actuales del sistema sanitario.

El legislador detalló que la ley vigente tiene muchos años, ya ha perdido su vigencia, ya que fue sancionada hace aproximadamente cinco décadas, en un contexto muy distinto al actual. En ese sentido, remarcó que el proyecto incorpora transformaciones vinculadas a la receta electrónica, la trazabilidad, el almacenamiento y la seguridad de los medicamentos, aspectos que hoy forman parte de la práctica cotidiana y requieren un adecuado marco legal.

Asimismo, Gutiérrez destacó que el trabajo legislativo viene siendo enriquecido por los aportes de todos los actores involucrados. Señaló que durante la reunión se volvió a escuchar a las entidades que representan al sector farmacéutico para revisar observaciones y evaluar posibles modificaciones al articulado, y sostuvo que la iniciativa está próxima a obtener despacho favorable.

Entre los ejes centrales de la iniciativa, el presidente de la comisión remarcó la necesidad de garantizar el acceso seguro a los medicamentos, advirtiendo sobre los riesgos de adquirir productos fuera de los canales habilitados y sin controles sanitarios. Necesitamos que la gente, cuando recibe un medicamento, sea aquello que efectivamente necesita para el cuidado de su salud, expresó.

Del mismo modo, señaló que uno de los problemas detectados es la desigual distribución territorial de las farmacias. Según explicó, existen zonas donde los establecimientos se concentran mientras otras localidades carecen de cobertura, lo que dificulta el acceso de la población a los tratamientos. En ese marco, indicó que la propuesta legislativa busca promover la instalación de farmacias en aquellos lugares que no las tienen.

Por su parte, el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Gustavo Martínez, valoró la apertura de la Comisión de Salud y destacó la participación conjunta de las instituciones vinculadas al sector. Explicó que asistieron junto al Centro de Propietarios y el Consejo Farmacéutico, con el objetivo de terminar de consensuar aspectos del proyecto de ley presentado oportunamente.

Martínez subrayó que la normativa propuesta posee una mirada sanitaria, que coloca al medicamento como un bien social y se orienta a lograr una distribución más equilibrada de las farmacias en toda la provincia para garantizar mayor accesibilidad para la comunidad.

Finalmente, manifestó su conformidad con el encuentro realizado en la Legislatura y sostuvo que el balance fue positivo, expresando su expectativa respecto del tratamiento del proyecto: Estamos muy esperanzados con que salga esta ley que tanto necesitamos.