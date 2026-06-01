Educación ratifica acompañamiento y avances institucionales en el Secundario N° 42

Las actividades se desarrollan con normalidad en la institución educativa del barrio Alto Comedero.

Ante las inquietudes planteadas en los últimos días respecto de la situación del Colegio Secundario de Artes N° 42 de Alto Comedero, el supervisor de Región III, Hugo Flores, aclaró que la institución no se encuentra acéfala y que continúa funcionando con normalidad gracias al trabajo cotidiano de los equipos docentes y directivos que permanecen a cargo.

«La escuela no está acéfala. Siempre hay personal directivo o docentes responsables que garantizan el funcionamiento institucional», explicó Flores. Asimismo, señaló que la cobertura de los cargos de director y vicedirector forma parte de un proceso administrativo que se encuentra en marcha a través del Ministerio de Educación, luego de la finalización de la comisión interventora que acompañó al establecimiento durante los últimos dos años.

El supervisor detalló que actualmente se desarrolla la etapa de evaluación de los postulantes inscriptos para los cargos directivos y que, una vez finalizadas las instancias de clasificación y verificación de requisitos, se avanzará con las designaciones correspondientes. «Se trata de un procedimiento administrativo que demanda tiempos específicos, pero el proceso está en marcha y se trabaja para que la institución cuente con sus autoridades definitivas a la brevedad», afirmó.

Por su parte, el profesor Juan José Aramayo remarcó que existen canales institucionales para atender las necesidades de estudiantes y familias. «El colegio tiene su secretaría y mecanismos administrativos donde se reciben notas, consultas y planteos. Mantenemos un diálogo permanente con los estudiantes», expresó.

Aramayo destacó además que el establecimiento desarrolla una intensa actividad educativa y artística gracias al compromiso de docentes y alumnos. «Es una escuela especializada en arte que lleva adelante numerosos proyectos y producciones, muchas veces impulsadas por la autogestión y el esfuerzo de los propios profesores. Hay un trabajo pedagógico constante que forma parte de la identidad de esta institución», señaló.

Finalmente, sostuvo que el desafío principal es continuar fortaleciendo las respuestas educativas y los espacios de participación. «Nuestra tarea es seguir acompañando a los estudiantes, escucharlos y brindar respuestas pedagógicas a las inquietudes que puedan surgir. Lo importante es continuar trabajando juntos para que la escuela siga creciendo y desarrollando todo su potencial artístico y educativo», cerró.