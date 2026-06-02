A cinco años de su inauguración, el Primer Ascensor Urbano del país reafirma su impacto en la integración y la accesibilidad

El intendente Raúl “Chuli” Jorge conmemoró el quinto aniversario del Primer Ascensor Urbano de San Salvador de Jujuy, una obra pionera en el país que, desde su inauguración, se consolidó como una herramienta clave para la integración social, la accesibilidad y la conectividad de cientos de vecinos.

Al respecto, el jefe comunal destacó el impacto que tuvo esta infraestructura desde su puesta en funcionamiento y recordó los desafíos que debió atravesar el proyecto en sus inicios. “Fue una obra que en su momento fue muy discutida, cuestionada y hasta combatida. Hoy, a cinco años de su inauguración, podemos decir que demostró plenamente su utilidad. Si bien estuvo detenido en dos o tres ocasiones por circunstancias temporales, como los fuertes vientos que dificultaban su funcionamiento, opera los 365 días del año y brinda un enorme beneficio a más de 1.500 pasajeros que lo utilizan diariamente”, señaló.

Asimismo, remarcó que el ascensor mejoró la calidad de vida de personas de todas las edades, especialmente de quienes tienen discapacidad, adultos mayores y vecinos que antes encontraban dificultades para desplazarse. “Es una obra de integración, de alto impacto social. Siempre decimos con orgullo que es el primer Ascensor Urbano del país, y nos genera una enorme satisfacción comprobar que cumplió exitosamente sus primeros cinco años de servicio”, afirmó.

En este marco, Jorge anunció nuevas intervenciones destinadas a optimizar su funcionamiento y conservación. “Estamos trabajando en un plan de mejoras que contempla la repintura y el acondicionamiento integral de toda la estructura metálica, tareas que se ejecutarán en dos etapas. Además, continuamos avanzando con nuestro programa de ascensores urbanos”, explicó.

Finalmente, adelantó que el tercer Ascensor Urbano, ubicado en barrio San Martín, se encuentra en su etapa final de ejecución y estimó que estará operativo a más tardar en agosto. “Ya tenemos en funcionamiento el de barrio Belgrano y ahora avanzamos hacia un cuarto ascensor, que estará emplazado en barrio Ciudad de Nieva”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, valoró la trascendencia social de esta infraestructura y señaló, “seguimos cumpliendo años con diferentes obras imponentes, majestuosas, que tienen un profundo sentido social dentro de los vecinos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el quinto aniversario de este Ascensor Urbano, el primero que tuvo la ciudad de San Salvador de Jujuy y la República Argentina, y que tantos beneficios trajo para la gran vecindad que lo rodea”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de sostener políticas públicas innovadoras que generen transformaciones concretas en la vida de los ciudadanos, “pensaba en cómo la innovación a veces es resistida. Cuando se avanzó con el Parque Xibi Xibi había un montón de críticas, que iba a ser un desastre, un cambio ecológico terrible, y hoy nos damos cuenta cómo integró la ciudad, cómo hoy el jujeño se hizo dueño del parque y lo aprovecha. También este es otro caso, por todas las críticas que tuvo el ascensor, y hoy es un medio de transporte gratuito que da igualdad a la gente que antes no tenía la posibilidad; por la longitud de las escaleras, por la distancia o por problemas físicos, hoy puede subir, puede bajar de manera gratuita, puede vincularse con el resto de la ciudad. Estos son ejemplos claros de políticas públicas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3Q8KdzkL_w0