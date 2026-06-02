Culminó el Mes de la Danza con una gala que promovió la paz y la integración

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó del cierre de la 8va edición de la Fiesta de la Danza y destacó el valor de las expresiones artísticas como herramientas para fortalecer la convivencia, la integración y la construcción de una cultura de paz. La gala “Danzas del Mundo por la Paz”, realizada en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, puso el broche final a un mes de actividades que reunió a vecinos, bailarines y academias de distintos puntos de la ciudad en una celebración del arte y la diversidad cultural.

El mandatario definió que esta octava edición de la Fiesta de la Danza se consolidó como un “espacio de encuentro y reflexión profunda” a través del arte, ya que este año se desarrolló, a lo largo de todo el mes de mayo, una nutrida agenda de espectáculos libres y gratuitos que recorrieron puntos neurálgicos de la ciudad: desde la apertura en la Glorieta de Plaza Belgrano, pasando por escenarios como el Centro Cultural Manuel Belgrano, El Cabildo, el Cine Teatro Municipal Select y el Anfiteatro Las Lavanderas,y culminando con el gran cierre que significó “Danzas del Mundo por la Paz”. En este sentido, el jefe comunal resaltó en valor la infraestructura cultural de la capital, “son más de 10 espacios culturales”.

“Fundamentalmente este cierre de la octava edición, que denominamos ‘Danzas del Mundo por la paz’, es una consigna que nos tiene que llegar a lo profundo del corazón porque estamos en un mundo con conflictos permanentes”, reflexionó el intendente a la vez que valoró la diversidad cultural de nuestro país y de la región, “fruto de corrientes migratorias y orígenes ancestrales originarios; creo que es lo que se muestra en estas expresiones”.

Durante su discurso, el intendente compartió una anécdota reciente para ejemplificar la vitalidad que aporta la danza, como actividad física y artística, a la comunidad, destacando especialmente el rol de las mujeres adultas mayores. “Vengo de Alto Comedero de inaugurar una obra. Había un grupo de mujeres que tienen un conjunto de zumba -muchas mayores, habían dos con bastón-; ellas nos dan el ejemplo”, relató señalando que, mientras otros se mantienen frente al televisor, “ellas salen a celebrar en cada barrio, en cada lugar donde hay una movida; son mujeres que no se jubilan de la vida”.

La gala vivida en “Danzas del Mundo por la paz” fue el broche de oro de la Fiesta de la Danza 2026. Incluyó puestas en escena con danzas típicas de países como Argentina, India, Siria, Líbano, Colombia, Chile, Bolivia, Egipto, México e Italia, entre otros, a cargo de destacados ballets y agrupaciones como Huayra Muyoj, El Norteñito, Grupo AM, Tinkus Ayllus y el Ballet Al Shamal, consolidando una propuesta diversa que celebró la convivencia pacífica entre las naciones.

Nota audiovisual: https://youtu.be/xDDkk7ki6cY