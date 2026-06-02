Planificación de mejoras. El ministro de Hacienda recibió al comisionado de Huacalera

El titular de la cartera de Hacienda y Finanzas concretó el encuentro con Enzo Paz en las instalaciones del Ministerio.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió al comisionado de Huacalera, Enzo Paz, en el marco de los encuentros que se realizan junto a referentes de distintas localidades de la provincia.

Al respecto, el funcionario municipal señaló que «en la oportunidad, pudimos dialogar principalmente sobre los proyectos que teníamos en mano, encaminados también con el gobernador. En reuniones previas ya se había planteado la adquisición de un camión atmosférico», indicó.

«Otro de los elementos de uso esencial para nuestro municipio es un camión volquete, el que veníamos solicitando por parte de las regalías mineras. Por último, planteamos más necesidades de atención prioritaria, como el enripiado de las calles, adoquinado, cordón cuneta, que son mejoras para uso de toda la comunidad”, amplió.

Asimismo, el comisionado destacó el valor que representa todo apoyo proveniente del Estado provincial. “Estos aportes en materia de obras son realmente valiosos, teniendo en cuenta que Huacalera no tiene muchos recursos. Por otro lado, todavía no podemos posicionarnos como un pueblo turístico, pero es allí a donde apuntamos a futuro”, agregó.

Desde Hacienda se continúa trabajando a favor de diferentes iniciativas, propias y de otros sectores y actores sociales, desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.