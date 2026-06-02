Productores y artesanos vivieron una nueva experiencia de integración en «Regiones Vivas»

Impulsado por el Gobierno de Jujuy, el espacio reunió a más de 300 expositores de 46 municipios y consolidó una propuesta que promueve el desarrollo productivo, cultural y comercial de las cuatro regiones de Jujuy.

Con una destacada convocatoria de productores, emprendedores y artesanos de toda la provincia, «Regiones Vivas» tuvo su primera edición itinerante en Perico y El Carmen, generando un espacio de encuentro que fortaleció la integración regional y permitió visibilizar el trabajo que se desarrolla en cada rincón de Jujuy.

La propuesta reunió a más de 300 expositores provenientes de 46 municipios, desde Santa Catalina hasta Valle Grande, acercando oportunidades de comercialización, intercambio de experiencias y promoción de productos con identidad local.

Entre los protagonistas estuvo Luviana Leiva, productora de alfajores de la firma «Dulce Miel», quien presentó una innovadora línea elaborada con harina de banana producida en Yuto, además de variedades con api, haba y quinua.

«Nos encanta esta experiencia de encontrarnos con otros productores y conocer gente de otras latitudes. Agradezco enormemente la posibilidad de participar en Regiones Vivas», expresó.

Desde Valle Grande, Elbert Osvaldo Ríos llegó para mostrar el potencial del tomate chilto a través de salsas picantes, mermeladas y kétchup artesanal. «Venimos a mostrar lo que hacemos con tanto esfuerzo en nuestra región», señaló.

También participó Juan Pablo, del emprendimiento «Entre Sierras y Quebradas», quien exhibió salames, quesos artesanales y escabeches elaborados en la provincia. «Venimos a trabajar con nuestro emprendimiento de sabores; la expo es realmente muy buena», destacó.

La feria también puso en primer plano el trabajo de artesanas y artesanos que mantienen vivas las tradiciones y saberes de cada región.

Asunción Quipildor, de Sausalito, integrante del emprendimiento textil «Las 4 Manos», presentó piezas confeccionadas con lana de llama y oveja. «Soy artesana desde hace 25 años y es un orgullo traer nuestro trabajo aquí», manifestó.

Desde Cusi Cusi, María Llampa exhibió prendas realizadas con fibra de llama 100% natural, mientras que Iván Gerónimo, de Uquía, destacó la importancia de contar con espacios de comercialización directa para sus producciones en cerámica. «Muchas gracias por este espacio que nos brindan», expresó.

La propuesta también convocó a emprendedores vinculados al diseño, la personalización y la producción para el hogar.

Carla Cajal, de Palma Sola, presentó productos elaborados en madera y hierro, con la posibilidad de personalizar piezas en el momento para los visitantes.

Por su parte, Gladys Vega, dedicada a la confección de toallas y toallones para bebés, valoró la oportunidad de dar a conocer su trabajo. «Estoy muy agradecida por esta oportunidad para hacernos conocer», afirmó.

«Regiones Vivas» forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Carlos Sadir para fortalecer la producción local, promover la identidad regional y generar nuevas oportunidades de desarrollo para emprendedores y artesanos. La iniciativa se suma a propuestas ya consolidadas como «Saberes y Sabores», «Estación Carnaval» y «Estación Navidad», entre otras.