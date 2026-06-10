Encuentro. Cooperación Jujuy-India: oportunidades de crecimiento en áreas estratégicas

La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy mantuvo un encuentro con el embajador de India, Ajaneesh Kumar, para explorar oportunidades de cooperación, formación e inversiones.

La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación se reunió con el embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo orientada a promover futuras inversiones de empresas del país asiático en Jujuy.

Luis Bono, titular del organismo provincial, señaló que durante el encuentro se abordaron áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia, entre ellas las energías renovables, donde Jujuy es referente en materia de energía fotovoltaica, y la agroindustria, sector que aporta a la sustentabilidad y productividad del territorio.

Asimismo, el funcionario destacó que la reunión abre la posibilidad de iniciar futuras negociaciones y generar oportunidades de inversión por parte de empresas indias, considerando el potencial económico y productivo de ese país.

Además, Bono adelantó que se prevé dar continuidad al vínculo institucional mediante reuniones virtuales y presenciales con autoridades indias, así como explorar la posibilidad de impulsar instancias de formación para becarios jujeños en la India.

Participaron del encuentro la directora de Vinculación y Transferencia Científico Tecnológica, Marta López; la directora de Vitivinicultura de la Agencia, Verónica Sato; y Sergio Siles, responsable del área de Promoción y Divulgación Científica.

También estuvo presente Martín Rodríguez, responsable del área de Cooperación Internacional, y acompañó la reunión la secretaria de Cooperación Internacional Regional y Relaciones Internacionales, Belén Pastrana.