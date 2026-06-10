Relaciones Internacionales. Jujuy y la India coordinan agenda comercial y de inversiones

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar. En un encuentro clave en Casa de Gobierno, las autoridades acordaron impulsar misiones comerciales conjuntas.

En el marco de su política de apertura internacional y desarrollo económico, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo una reunión clave con el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar. El encuentro tuvo como objetivo central profundizar la agenda estratégica de cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de intercambio comercial e inversiones en sectores clave para la provincia.

Durante la audiencia, celebrada en el Salón Fascio de la Casa de Gobierno, los mandatarios repasaron las potencialidades de ambos mercados. El eje de las conversaciones estuvo puesto en la industria farmacéutica, un sector donde la India se posiciona como líder global y principal exportador de medicamentos genéricos. La provincia evaluará la factibilidad de establecer lazos que permitan concretar el acceso a la producción farmacológica india.

La minería fue otro de los puntos fuertes de la agenda. El embajador Kumar ratificó el marcado interés del empresariado indio en el potencial minero jujeño. “Nuestras empresas están mirando a Jujuy por las oportunidades que se presentan”, destacó el diplomático, abriendo la puerta a futuras inversiones de capitales extranjeros en la región.

Asimismo, el diálogo se extendió hacia una amplia variedad de rubros industriales y tecnológicos, entre los que se destacan:

“Cuando visito una provincia, veo en qué la India puede colaborar. Este es un pueblo educado y la mirada de la India es de colaboración y amistad”, expresó Kumar, quien además recordó que su país representa actualmente la quinta economía mundial. “Hay que explorar y explotar las posibilidades para mejorar las vidas de ambos lados”, añadió.

Como paso concreto para materializar estos acuerdos, el embajador extendió una invitación formal al gobernador Sadir para encabezar una delegación integrada por funcionarios provinciales y empresarios locales hacia la India, con el fin de evaluar ‘in situ’ los canales de intercambio.

Del encuentro comercial participaron altas autoridades del gabinete provincial, entre ellos el vicegobernador, Alberto Bernis; el jefe de Gabinete, Freddy Morales; los ministros Federico Cardozo (Hacienda y Finanzas) y José Manzur (Salud); el titular del Instituto de Seguros de Jujuy, David Arias; y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Belén Pastrana.

Previo a la sesión de trabajo, se realizó un acto protocolar en el Salón de la Bandera. Allí, el gobernador Carlos Sadir distinguió formalmente al embajador Ajaneesh Kumar mediante la entrega del decreto que lo declara Huésped de Honor de la provincia de Jujuy durante su estadía, sellando las cordiales relaciones diplomáticas entre ambos pueblos.