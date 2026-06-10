Implementan el programa de calidad turística «Gestión e Innovación» para fortalecer a cuatro municipios

Con este nuevo sistema de Calidad Turística, la provincia audita a los municipios mediante un scoring que exige la participación del sector privado.

Con el inicio de auditorías técnicas en Libertador, la provincia puso en marcha una metodología orientada a la Calidad Turística regional. Este sistema de evaluación mide el potencial de las intendencias y las obliga a delinear estrategias de crecimiento codo a codo con los comerciantes y prestadores privados locales.

La iniciativa, que pertenece al Sistema Argentino de Calidad Turística, no se aplicará de forma masiva, sino que responde a un filtro técnico estricto: el scoring municipal. Al respecto, la coordinadora de turismo de la provincia, Jorgelina Duhart, detalló cómo funciona este proceso de selección: «La definición de los programas que se implementan en cada localidad depende del grado de desarrollo turístico que tenga cada municipio, y eso se determina a través del scoring municipal».

Bajo este criterio, Libertador General San Martín se convirtió en el primer destino en recibir la asistencia. Duhart explicó que para esta comuna representa un segundo nivel de exigencia, tras haber cumplido etapas previas: «Ya se implementó ahí hace un par de años el programa Bases para la gestión de destinos turísticos sostenibles. Por eso es que Libertador ya implementó el PIC para OIT, ya implementó Bases, y ahora está con Gestión e Innovación».

El LIbertador General San Martín inician implementación del programa de calidad turística «Gestión e Innovación» para fortalecer a municipios turístico

El cronograma técnico continuará en Purmamarca, en una jornada matutina que se extenderá hasta el mediodía. Tras un paréntesis de dos semanas, el equipo provincial retomará las actividades en el territorio el miércoles 24 de junio en Maimará, para finalizar el martes 30 de junio en la ciudad de Perico.

El punto crítico de la metodología radica en que las decisiones ya no correrán por cuenta exclusiva de la burocracia estatal. «Este programa tiene la particularidad de que convoca al sector privado también, para que en conjunto puedan delinear las principales estrategias para el desarrollo turístico del municipio», enfatizó la coordinadora.

Para obtener la certificación, las comunas deberán superar un proceso de seguimiento que, según anticipó la funcionaria, «tiene asistencias técnicas individuales que en principio son tres, se pueden dar más, y una evaluación al finalizar la implementación». Aquellas administraciones que no logren consolidar la alianza con sus prestadores locales o no alcancen los estándares exigidos, no podrán aprobar la auditoría final.