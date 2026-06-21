Acompañamiento. Desarrollo Humano fortaleció la atención territorial en comunidades de la Puna

La iniciativa permitió resolver consultas, facilitar trámites y promover oportunidades de inclusión y desarrollo local.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy llevó adelante una Jornada Integral en la Comisión Municipal de Cusi Cusi y Ciénega de Paicone, acercando servicios, asesoramiento e información a vecinas y vecinos de la comunidad.

Durante la jornada, equipos técnicos brindaron orientación y acompañamiento a personas mayores, personas con discapacidad y emprendedores locales, con el objetivo de fortalecer el acceso a derechos y promover oportunidades de desarrollo e inclusión.

Este tipo de jornadas resulta clave para acercar el Estado a comunidades que muchas veces deben recorrer largas distancias para acceder a trámites y servicios. En esta oportunidad, también se acercaron vecinas y vecinos de parajes, quienes pudieron realizar consultas y recibir asistencia personalizada sin necesidad de trasladarse a centros urbanos.

Entre las prestaciones brindadas, los equipos técnicos realizaron orientación sobre pensiones no contributivas, certificados únicos de discapacidad (CUD), asesoramiento previsional, asesoramiento a personas mayores y herramientas de fortalecimiento para emprendedores y emprendedoras de la economía comunitaria.

La actividad permitió acercar políticas públicas a comunidades de la Puna, fortaleciendo la presencia territorial del Estado y el trabajo articulado para mejorar la calidad de vida de las familias jujeñas.

En este marco, las autoridades remarcaron la importancia de estar presente, de escuchar sus necesidades y construir, junto a cada comunidad, respuestas concretas que mejoren su calidad de vida, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo integral de las familias jujeñas.

Cabe destacar que estas actividades se realizan en distintas localidades de la provincia y dependen de la Secretaría de Desarrollo Integral, en el marco de las acciones que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar una atención cercana y accesible en todo el territorio provincial. Desde la cartera destacaron que estas jornadas continuarán desarrollándose en distintas localidades de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas, con el objetivo de consolidar un abordaje integral que contemple las particularidades de cada comunidad.

De la jornada participaron el Comisionado de Cusi Cusi, René Javier Flores; la coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores, Silvia Facttori; la coordinadora de Economía Comunitaria, Silvina Díaz; y el equipo técnico de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad.