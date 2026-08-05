Fue declarada de Interés Legislativo la muestra «Regiones Vivas»

La Legislatura de Jujuy declaró de Interés Legislativo la tercera edición de la muestra «Regiones Vivas», que se desarrolla sobre la avenida 19 de Abril de San Salvador de Jujuy, en el marco de las fiestas patronales en honor al Santísimo Salvador.

La propuesta, organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, reúne a más de 300 productores y artesanos provenientes de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

Participaron del acto los diputados provinciales Adriano Morone, Mariela Ortiz, Yael Navarro, Patricia Ríos, María Teresa Agostini y Mario Lobo.

La declaración de Interés Legislativo reconoce el valor social y cultural de la muestra y acompaña una iniciativa que busca visibilizar, revalorizar y potenciar la producción local, la artesanía, la gastronomía y la identidad de las cuatro regiones de la provincia.

La diputada Patricia Ríos, coautora del proyecto, expresó su satisfacción por participar de la tercera edición de la muestra. Recordó que las anteriores ediciones se realizaron en Perico y El Carmen, y destacó que la tercera edición representa mostrar todo el desarrollo productivo de la provincia, concentrando en un escenario las cuatro regiones.

Ríos resaltó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales que hizo posible la participación de productores de toda la provincia. Señaló que la propuesta permite que todos los jujeños se sientan orgullosos y conozcan el potencial productivo de la provincia, no solo en producción sino también en arte y emprendimientos.

Remarcó que hoy los emprendedores son el principal escalón de las pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose en ese motor para dinamizar la economía regional.

La muestra congrega a productores y artesanos de distintas localidades de Jujuy, quienes llegaron a la capital para exhibir y comercializar sus productos, reflejando la riqueza productiva, gastronómica, artesanal y cultural de las cuatro regiones de la provincia.

En representación de esos productores, la artesana de Tumbaya Luciana Laura se mostró muy agradecida al Gobierno de la Provincia por la posibilidad de estar presente en la muestra y de mostrar al público los productos artesanales que se elaboran en su localidad.

La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de agosto sobre la avenida 19 de Abril, con entrada libre y gratuita, ofreciendo a vecinos, turistas y visitantes un espacio para conocer y disfrutar de la diversidad productiva, gastronómica, artesanal y cultural de toda la provincia.