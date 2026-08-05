Noticias de Jujuy

La Municipalidad abre las preinscripciones para los talleres de capacitación laboral de agosto

Jujuy

La Dirección de Oficios y Empleo, de la Municipalidad, informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para los talleres de capacitación laboral y seminarios que se desarrollarán durante el mes de agosto, con una amplia oferta de propuestas orientadas a fortalecer las habilidades y promover la inserción laboral de los vecinos.

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción a través del Facebook Dirección de Oficios y Empleo, donde encontrarán los flyers de cada capacitación con un código QR o enlace para completar el formulario correspondiente. Desde el área recordaron que los cursos cuentan con una inversión mínima y no son gratuitos.

La propuesta incluye capacitaciones en distintos rubros, entre ellos mecánica, electricidad, construcción, estética, artesanías, confección textil y oficios especializados, brindando herramientas prácticas para quienes buscan adquirir nuevos conocimientos o perfeccionar sus habilidades laborales.

Entre los talleres disponibles se encuentran: Mantenimiento de Motos, Reparación de Motor Nivel II, Mecánica del Automotor, Electrónica Básica (Niveles I y II), Automaquillaje, Maquillaje Social, Glitter Bar, Manos Creadoras, Símil Lajas, Instalaciones Sanitarias, Fogonero, Mesa de Terrazo, Tapicería, Artesanías en Yeso, Bordado 3D, Indumentaria de Trabajo e Indumentaria Gastronómica.

Las capacitaciones se dictarán principalmente en la sede de la Dirección de Oficios y Empleo, ubicada en Párroco Marshke Nº 2762, barrio San Pedrito, además de otros espacios como Rivadavia Nº 70 (Mercado de Concentración) y el Faro del Saber, según el curso elegido. Los talleres iniciarán de manera escalonada durante el mes de agosto y tendrán una duración que varía entre una clase y cuatro meses, de acuerdo con la propuesta formativa.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas de capacitación y formación permanente que buscan generar mayores oportunidades de empleo, fomentar el desarrollo de emprendimientos y fortalecer los oficios como herramientas para el crecimiento personal y económico.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, a las oficinas de la Dirección de Oficios y Empleo, ubicadas en Párroco Marshke Nº 2762 o en Rivadavia Nº 70 (Mercado de Concentración), o consultar las redes sociales oficiales de la Dirección de Oficios y Empleo.

  • Mantenimiento de motos 1. Martes y Jueves de 9 a 11hs. Lunes y Jueves de 20 a 22hs. Inicia 13 de agosto
  • Reparación de motos nivel 2: Lunes y miércoles.
  • Mecánica del Automotor: Martes de 11 a 13hs. Viernes de 18 a 20hs.
  • Electrónica Básica: Nivel1: Jueves 16 a 18hs. Nivel 2: viernes 16 a 18hs.
  • Automaquillaje: Miércoles de 17.30 a 19.30. Inicia 12 de agosto.
  • Manos creadoras: Lunes y miércoles, 17 a 19hs. Inicia 10 de agosto.
  • Maquillaje Social: Lunes de 9 a 11hs y de 17.30 a 19.30hs.
  • Glitter Bar: Martes y miércoles de 9 a 11hs. Inicia 4 de agosto
  • Símil Lajas: Viernes de 14 a 17hs.
  • Instalaciones Sanitarias: Martes de 18 a 20hs y 19 a 21 hs. Inicia 4 de agosto.
  • Fogonero: Miércoles de 10 a 13hs. Inicia 10 de Agosto.
  • Mesa de Terrazo: Miércoles de 14 a 15hs. Inicia 19 de agosto.
  • Tapicería: sábado de 8 a 12hs. Inicia 8 de agosto.
  • Artesanía en Yeso: Miércoles de 9 a 12hs. Inicia 12 de agosto
  • Bordado 3D: Martes de 10.30 a 12.30hs. Inicia 4 de agosto.
  • Indumentaria de Trabajo: Lunes de 8 a 12hs. Inicio 3 de agosto.
  • Indumentaria gastronómica: Lunes de 8 a 12hs. Inicio 10 de agosto.
También podría interesarte
Jujuy

La Comisión de Asuntos Sociales continúa el tratamiento de proyectos agrupados por…

Jujuy

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió la feria “Regiones Vivas”, que reúne la…

Jujuy

Todo listo para la entrega de los Premios San Salvador 2026

Jujuy

Así serán los servicios municipales por el Día del Santísimo Salvador

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.