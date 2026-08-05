La Municipalidad abre las preinscripciones para los talleres de capacitación laboral de agosto

La Dirección de Oficios y Empleo, de la Municipalidad, informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para los talleres de capacitación laboral y seminarios que se desarrollarán durante el mes de agosto, con una amplia oferta de propuestas orientadas a fortalecer las habilidades y promover la inserción laboral de los vecinos.

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción a través del Facebook Dirección de Oficios y Empleo, donde encontrarán los flyers de cada capacitación con un código QR o enlace para completar el formulario correspondiente. Desde el área recordaron que los cursos cuentan con una inversión mínima y no son gratuitos.

La propuesta incluye capacitaciones en distintos rubros, entre ellos mecánica, electricidad, construcción, estética, artesanías, confección textil y oficios especializados, brindando herramientas prácticas para quienes buscan adquirir nuevos conocimientos o perfeccionar sus habilidades laborales.

Entre los talleres disponibles se encuentran: Mantenimiento de Motos, Reparación de Motor Nivel II, Mecánica del Automotor, Electrónica Básica (Niveles I y II), Automaquillaje, Maquillaje Social, Glitter Bar, Manos Creadoras, Símil Lajas, Instalaciones Sanitarias, Fogonero, Mesa de Terrazo, Tapicería, Artesanías en Yeso, Bordado 3D, Indumentaria de Trabajo e Indumentaria Gastronómica.

Las capacitaciones se dictarán principalmente en la sede de la Dirección de Oficios y Empleo, ubicada en Párroco Marshke Nº 2762, barrio San Pedrito, además de otros espacios como Rivadavia Nº 70 (Mercado de Concentración) y el Faro del Saber, según el curso elegido. Los talleres iniciarán de manera escalonada durante el mes de agosto y tendrán una duración que varía entre una clase y cuatro meses, de acuerdo con la propuesta formativa.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas de capacitación y formación permanente que buscan generar mayores oportunidades de empleo, fomentar el desarrollo de emprendimientos y fortalecer los oficios como herramientas para el crecimiento personal y económico.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, a las oficinas de la Dirección de Oficios y Empleo, ubicadas en Párroco Marshke Nº 2762 o en Rivadavia Nº 70 (Mercado de Concentración), o consultar las redes sociales oficiales de la Dirección de Oficios y Empleo.