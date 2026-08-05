La Comisión de Asuntos Sociales continúa el tratamiento de proyectos agrupados por ejes temáticos

La Comisión de Asuntos Sociales se reunió en el salón Manuel Padilla de la Legislatura para abordar dos líneas temáticas de manera paralela: deporte y niñez, adolescencia y familia, con un enfoque particular en el uso de dispositivos electrónicos, concretamente el uso de teléfonos celulares en la primera infancia y sus consecuencias.

La presidenta de la comisión María Laura Tomé Gámez explicó que se está adoptando un nuevo enfoque metodológico para el tratamiento de proyectos, agrupándolos por temáticas en lugar de abordarlos de manera individual. Señaló que esta metodología resulta más eficaz, especialmente cuando proyectos de diferentes bloques abordan temas similares.

En relación al deporte, Tomé Gámez informó que se identificaron seis proyectos en total. Durante la reunión se trató específicamente uno que implica un intercambio entre diferentes zonas de Jujuy. Explicó que se acordó que el programa sea inclusivo y adaptable, permitiendo a jóvenes de diversas localidades de la provincia participar en actividades deportivas y sociales. Señaló que esta iniciativa contribuiría significativamente a la juventud al involucrar a los jóvenes en actividades deportivas que los alejan de situaciones no deseadas.

Tomé Gámez expresó preocupación por el uso de teléfonos celulares por parte de los niños y las consecuencias que esto conlleva. Señaló que esta problemática lleva a abordar otras temáticas relacionadas. En este sentido, indicó que se cursó invitación a quienes puedan hacer aportes para el tratamiento del tema desde sus respectivas funciones.

Finalmente, Tomé Gámez invitó a las personas o sectores que quieran hacer consultas o propuestas a acercarse a la comisión, destacando que las puertas están abiertas al diálogo y a la recepción de aportes desde el territorio y la sociedad civil.