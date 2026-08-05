Con acompañamiento de la Municipalidad comenzaron los actos por el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy acompañaron el inicio de los actos conmemorativos por el 201° aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La ceremonia se realizó en Plaza Belgrano e incluyó el izamiento de las banderas nacionales, la entonación de los himnos y la colocación de ofrendas florales al pie del monumento al prócer.

Tras el acto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó, “es una fecha muy importante para el Estado Plurinacional de Bolivia, que coincide con la celebración de nuestro patrono, el Santísimo Salvador, el 6 de agosto. Año tras año hemos celebrado junto a los hermanos bolivianos y las colectividades que nos acompañan, recordando que la lucha por la independencia nos encontró como una sola patria. En particular, Jujuy encabezó las batallas de resistencia frente a las invasiones hispanas de aquella época”.

Asimismo, explicó que asistió en representación del intendente Raúl “Chuli” Jorge y expresó, “esta fecha es importante porque compartimos culturas profundamente vinculadas por nuestra identidad andina. Creo que Jujuy es la provincia más andina de Latinoamérica y sentimos un profundo afecto por nuestros hermanos bolivianos”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, manifestó, “somos países vinculados, unidos y separados únicamente por una línea en el mapa. Aquí, en el norte, durante las guerras por la independencia fuimos uno solo: peleamos juntos, sufrimos juntos y, por eso, vale la pena celebrar este día”. Además, agregó, “la colectividad boliviana es muy numerosa, siempre trabajamos de manera conjunta y estos festejos son el reflejo de ese trabajo mancomunado”.

Finalmente, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamani, agradeció a las autoridades provinciales, municipales, a la comunidad boliviana y al pueblo jujeño por el acompañamiento, y expresó, “estamos felices de celebrar el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia. Sabemos que en Jujuy nuestra comunidad es fuerte, trabajadora y solidaria, y que la integración entre Jujuy y Bolivia es muy valiosa”.

En ese sentido, añadió, “este acto tiene un significado muy importante y nos llena de orgullo ser parte de un país con profundas raíces indígenas, originarias y campesinas. Confiamos en que nuestra patria seguirá creciendo y mejorando tanto en lo económico como en lo social”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/hS2jYcQZnA8