El intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió la feria “Regiones Vivas”, que reúne la producción y la cultura de las cuatro regiones de Jujuy

En el marco de las actividades por las Fiestas Patronales del Santísimo Salvador, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recorrió la feria “Regiones Vivas”, una propuesta organizada por el Gobierno de la Provincia que reúne a más de 300 emprendedores, artesanos y productores de las cuatro regiones jujeñas. La muestra se desarrolla los días 5 y 6 de agosto en las playas de estacionamiento de la avenida 19 de Abril, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales, promover el desarrollo de las economías regionales y generar un vínculo directo entre productores y consumidores, al tiempo que pone en valor las tradiciones, la identidad y el patrimonio cultural de Jujuy.

Durante el recorrido, el jefe comunal destacó el valor de este espacio como una expresión de la diversidad cultural y productiva de la provincia. “Esto es celebrar a Jujuy como una expresión de una provincia multicultural, con expresiones artesanales, de producción y de productos hechos por manos jujeñas en todos los rincones de esta querida provincia. Hoy vienen a expresarse en una muestra de más de 300 puestos, donde se van a poder encontrar todo tipo de gastronomía, tejidos, ropa, alimentos, alfajores, mieles y distintos productos que son verdaderamente maravillosos. Poder ver la expresión, la creatividad y el trabajo de manos jujeñas”, expresó Jorge.

El intendente señaló además que la realización de la feria coincide con una semana de gran significado para la capital jujeña, en el marco de las celebraciones por el Santísimo Salvador, patrono de la ciudad. “Estamos celebrando a nuestro Santísimo Salvador en esta semana. Mañana es el día del Santísimo. Vamos a tener los Premios San Salvador y muchas otras actividades”, manifestó.

En ese sentido, destacó que “Regiones Vivas” se suma a la agenda de propuestas previstas para la comunidad, permitiendo que las cuatro regiones de la provincia se hagan presentes en San Salvador de Jujuy. “Es una expresión donde todas las regiones de Jujuy están representadas aquí, en la avenida 19 de Abril, para que todos los jujeños puedan disfrutar de su producción, su creatividad y el trabajo de manos jujeñas”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó la convocatoria alcanzada en la apertura de la muestra y el acompañamiento del público. “Hoy damos inicio a esta feria ‘Regiones Vivas’ con muchísima gente y una gran cantidad de puesteros. Esta feria recorre la provincia y es una muestra de la producción que proviene de las cuatro regiones, en adhesión a las festividades de San Salvador. Durante estos días 5 y 6 de agosto estaremos aquí, en las playas de estacionamiento de la avenida 19 de Abril”, señaló.

Asimismo, invitó a vecinos y visitantes a recorrer la exposición y acompañar el trabajo de los emprendedores jujeños. “Invitamos a poder recorrer, apreciar y adquirir todo lo que se ha realizado, donde cada productor ha puesto lo mejor de sí. Detrás de cada uno de estos productos hay expectativas, sueños, proyectos familiares y comunitarios que se pueden apreciar a lo largo de esta feria, que representa a las cuatro regiones de la provincia”, afirmó.

Durante las dos jornadas, vecinos, turistas y visitantes podrán recorrer más de 300 stands y acceder a una amplia variedad de productos regionales, entre ellos tejidos artesanales, vinos de altura, alimentos típicos, mieles, alfajores, propuestas gastronómicas y desarrollos innovadores que reflejan la identidad y el potencial productivo de Jujuy.

La feria “Regiones Vivas” busca fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales, impulsar el desarrollo de las economías regionales y acercar de manera directa a productores y consumidores, consolidándose como un espacio para visibilizar el trabajo de emprendedores, artesanos y pequeños productores de toda la provincia.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a disfrutar de la riqueza productiva, gastronómica, artesanal y cultural de las cuatro regiones jujeñas, convirtiéndose en una de las actividades destacadas de la agenda organizada para celebrar las Fiestas Patronales del Santísimo Salvador.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iKhn0F8qe4Q