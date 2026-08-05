Procesión al Santísimo Salvador: dispondrán cortes y restricciones de tránsito en el centro

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informó que el próximo jueves 6 de agosto se implementará un operativo especial de tránsito con motivo de la tradicional Procesión al Santísimo Salvador, que recorrerá calles del casco céntrico de la ciudad.

En este marco, desde las 13:00 horas se realizarán cortes de tránsito y despejes con restricción de estacionamiento para garantizar el normal desarrollo de la celebración religiosa y la seguridad de los participantes.

Los cortes de tránsito se efectuarán en las siguientes intersecciones:

Belgrano y Coronel Gorriti.

Alvear y Sarmiento.

Asimismo, se dispondrá el despeje con restricción del estacionamiento en:

Calle Independencia, desde Sarmiento hasta Lavalle.

Calle Lavalle, desde Independencia hasta Alvear.

Calle Alvear, desde Lavalle hasta Sarmiento.

Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte informaron que se instalará la señalización móvil correspondiente y se dispondrá personal del Cuerpo de Inspectores para ordenar la circulación vehicular y brindar indicaciones a conductores y peatones.

Se solicita a la comunidad respetar la señalización, atender las indicaciones del personal de tránsito y circular con precaución por el sector, a fin de contribuir al desarrollo seguro de la tradicional procesión.