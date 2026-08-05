Todo listo para la entrega de los Premios San Salvador 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante este jueves 6 de agosto, a partir de las 10 horas, la ceremonia de entrega de los Premios San Salvador 2026, una de las máximas distinciones que otorga el municipio para reconocer a vecinos, vecinas e instituciones que, con su trayectoria y compromiso, realizan un aporte significativo al desarrollo de la ciudad.

El acto se realizará en el Centro Cultural Éxodo Jujeño y contará con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones y familiares de los galardonados. En esta 29ª edición se entregarán 35 estatuillas, distinguiendo a quienes se destacan por su compromiso, dedicación y contribución al crecimiento de San Salvador de Jujuy desde distintos ámbitos de la vida comunitaria.

Las distinciones abarcan diez rubros: Labor Vecinal o Ciudadana, Labor Humanitaria, Labor Cultural, Labor Deportiva, Instituciones Intermedias, Labor Empresarial, Labor Profesional, Labor Científica e Investigación, Labor Educativa y Labor Periodística. Los premiados fueron seleccionados por un jurado especialmente conformado para evaluar las postulaciones presentadas por instituciones y organizaciones de la ciudad.

Los Premios San Salvador constituyen un reconocimiento al esfuerzo, la vocación de servicio y la dedicación de personas e instituciones que, con su trabajo cotidiano, fortalecen la identidad, el desarrollo y el bienestar de la comunidad capitalina, poniendo en valor el talento y el compromiso de quienes contribuyen a construir una ciudad cada día mejor.

Quienes deseen seguir la ceremonia podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/Qhrf89CFVZ8?si=_607jxe_K2ZsnkC3