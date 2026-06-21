Ceremonia. Cadetes del IUPS asumieron su compromiso de lealtad a la Bandera Nacional

En el marco del Día de la Bandera, el gobernador Carlos Sadir encabezó el acto realizado en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

Este sábado, en el marco del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional, el gobernador Carlos Sadir encabezó en la sede del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) el acto de juramento de fidelidad a la Bandera Nacional de los cadetes de las fuerzas de seguridad de la provincia.

La jura estuvo a cargo del director de Seguridad, Manuel Vargas, quien tomó la fórmula de fidelidad a los estudiantes que egresan este año. En total, son 80 de orientación policial y 20 de orientación penitenciaria. Los futuros integrantes de las fuerzas asumieron formalmente el compromiso de lealtad a la Bandera y a los principios constitucionales que rigen el servicio público.

En la oportunidad, el gobernador expresó que «es un momento importante para los cadetes porque es su compromiso de defender y respetar a nuestra Bandera, y justo coincide con su día esta jura. Además, es un momento lindo porque lo comparten con su familia y seres queridos».

Además, el primer mandatario enfatizó el vínculo histórico de Jujuy con el General Manuel Belgrano, calificando a la provincia como «belgraniana», y recordó hitos como el Éxodo Jujeño, una gesta de gran importancia para los jujeños.

En tanto, el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, señaló en su discurso que «este acto es único y marca su vida. La Bandera significa valor, sacrificio y servir a otros. Hoy asumen el compromiso de ser guardianes de la paz, la convivencia y el respeto por la ley».

Por su parte, la rectora del IUPS, Rita Salazar, mencionó que su desafío, como integrante de la fuerza y recientemente designada al frente de la institución, es velar por la formación de los cadetes.

Finalmente, indicó que en el mes de julio se abrirán las preinscripciones online para el ciclo lectivo 2027, con un cupo aproximado de 400 vacantes. «Los interesados deberán seguir las redes sociales oficiales de la institución, donde se publicarán los requisitos y cronogramas».

Acompañaron el coordinador general del Ministerio de Seguridad, Simón Cabezas; autoridades del Servicio Penitenciario Federal y de las fuerzas de seguridad de la provincia; personal de distintas áreas del IUPS; familiares, entre otros.