Controles de salud en la escuela de boxeo “Pumita Carabajal”

La Secretaría de Desarrollo Humano puso en marcha el programa “Deporte en Movimiento”, una iniciativa que acerca controles médicos gratuitos a distintas instituciones municipales con el objetivo de promover hábitos saludables y garantizar una práctica deportiva segura. Entre las prestaciones se incluyen controles cardiológicos, odontológicos, análisis de laboratorio, asesoramiento nutricional y atención en salud mental.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de que quienes realizan actividad física cuenten con controles de salud periódicos. En ese sentido, señaló que el programa comenzó en la Escuela Municipal de Boxeo Pumita Carabajal, donde asisten alrededor de 300 jóvenes y adultos.

“El área de Salud brinda distintos servicios de manera gratuita y estamos recorriendo las instituciones municipales para que todos los jóvenes y adultos puedan practicar cualquier deporte con la tranquilidad de contar con los controles médicos correspondientes”, expresó.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva y Salud, Itatí Gloss, explicó que durante la jornada se brindaron servicios de odontología, cardiología con electrocardiogramas, asesoramiento nutricional y atención en salud mental. “Estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud para que todos los niños, adolescentes y adultos que asisten a la escuela puedan completar los chequeos médicos necesarios”, afirmó.

A su turno, la concejal Brenda Carabajal remarcó que el programa “Deporte en Movimiento” brinda un servicio integral destinado a facilitar el acceso a la práctica deportiva en condiciones seguras. “Los vecinos pueden acceder gratuitamente a electrocardiogramas, controles odontológicos, toma de peso y talla, entre otros estudios que son requeridos para la práctica deportiva. Próximamente estaremos en Alto Comedero y en otros barrios para llegar a más vecinos”, indicó.

Finalmente, el encargado de la Escuela Municipal de Boxeo, Federico Dotti, valoró la implementación de esta iniciativa y destacó la participación de los alumnos durante la jornada. “Estamos muy conformes con la convocatoria. Los chequeos médicos son un requisito fundamental para desarrollar cualquier disciplina deportiva de manera segura, por eso es importante que todos puedan acceder a estos controles gratuitos”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/QB-uh2uqDrE