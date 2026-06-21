Derechos. Promueven un lenguaje respetuoso e inclusivo hacia las personas mayores

La propuesta generó un espacio de reflexión sobre estereotipos, derechos y el impacto de las palabras en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Con el propósito de promover formas de comunicación más respetuosas y libres de estereotipos, el Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Dirección General de Personas Mayores, realizó una charla-taller dirigida a profesionales, estudiantes y personas interesadas en profundizar la mirada sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores. La propuesta brindó herramientas para reflexionar sobre el uso del lenguaje y su influencia en la construcción de una sociedad más inclusiva.

La actividad estuvo a a cargo de la Lic. Verónica Núñez, responsable Administrativa de la Residencia de Larga Estadía Guillermón y el equipo técnico integrado por Andrea Gentillomo y Laura Barrojo.

Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados al envejecimiento, la construcción social de la vejez y la necesidad de deconstruir expresiones y estereotipos que reproducen prejuicios o invisibilizan a este grupo etario.

La directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, destacó la importancia de reflexionar sobre el lenguaje que se utiliza al comunicar noticias o interactuar con las personas mayores. “La vejez se construye y no debe invisibilizarse. Es fundamental ser cuidadosos con las palabras que empleamos y promover una mirada positiva y respetuosa desde cada ámbito de trabajo”, expresó.

Por su parte, Griselda Sanguino, cuidadora de personas mayores, valoró la propuesta y señaló que “el curso brindó una mirada diferente sobre la vejez, entendiéndola como una etapa natural de la vida por la que transitaremos todos, donde delegar responsabilidades también permite mantenerse activos y con autonomía”.

En tanto, el licenciado en Trabajo Social, Daniel Calizaya consideró que la iniciativa fue “muy interesante” y resaltó el compromiso de los equipos técnicos en formarse y comprender estas temáticas para fortalecer sus líneas de intervención y acompañamiento.

Asimismo, la asesora legal de la Dirección, Andrea Gentiluomo, remarcó la importancia de visibilizar los derechos de las personas mayores desde el marco normativo vigente y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. “Debemos promover una mirada activa y saludable de la vejez, reconociendo a las personas mayores como sujetos de derecho y garantizando el principio de igualdad y no discriminación”.

La jornada concluyó con un enriquecedor intercambio de experiencias y reflexiones orientadas a construir una representación social más positiva de la vejez, fomentando el respeto, la inclusión y la valoración de las personas mayores en todos los ámbitos de la comunidad.