El Registro Civil intensifica operativos de documentación en toda la provincia

Durante la semana se desplegarán operativos en distintos puntos de Jujuy para garantizar el acceso a los trámites de documentación.

Con el objetivo de descentralizar la atención y garantizar el acceso al derecho a la identidad de todos los ciudadanos, el Registro Civil de Jujuy anunció un nuevo cronograma de operativos territoriales de documentación para la próxima semana.

Al respecto, el director provincial, Octavio Rivas, señaló: «Nuestro compromiso es con la gestión eficiente y cercana; no podemos permitir que la distancia sea un impedimento para que un jujeño obtenga su DNI. Seguimos recorriendo cada rincón de la provincia para fortalecer el vínculo entre el Estado y el vecino, garantizando que todos cuenten con su documentación al día».

• Martes 23 de junio: barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Escuela N° 461 «Bicentenario de la Patria» (Calle Cnel. Juan Ruiz s/n, altura 18 Hectáreas). En este operativo se podrán gestionar DNI, Pasaporte y emisión de Partidas.

• Jueves 25 de junio: Tres Cruces, en Av. John F. Kennedy. Horario de atención: de 10:00 a 17:00 hs.

• Viernes 26 de junio: localidad de Los Manantiales.

• Sábado 27 de junio: Operativo especial en el torneo de fútbol infantil organizado por la Liga Jujeña de Fútbol, en el Estadio La Tablada. Además de DNI y pasaporte, durante esta jornada también se podrán gestionar Actas Digitales.

La atención se realizará por orden de llegada y el pago de las tasas se aceptará únicamente mediante medios electrónicos (tarjetas de débito, crédito y código QR).

Para la gestión del DNI de menores de 14 años, se recomienda presentar la partida de nacimiento (de no más de 1 año de emitida) para la corroboración de datos. En caso de no contar con ella, el trámite podrá realizarse de todas maneras. Se recuerda que, de necesitar una partida actualizada, puede solicitarse de manera digital a través del sitio: https://tramites.tu.jujuy.gob.ar/.

Se informa a la comunidad que el operativo habitual de los sábados en el Paseo de las Plantas no se realizará, trasladándose exclusivamente para esta jornada al Estadio La Tablada.