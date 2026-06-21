El taller de crochet del NIDO Parque Belgrano cerró el semestre con un desfile de sus creaciones

Las alumnas que participan del curso de Tejido Crochet mostraron sus creaciones como prendas de vestir para todas las edades, gorros y mantas mediante un colorido desfile en el cual participaron vecinas y representantes de la Asociación Todos Juntos.

En este marco, la administradora del NIDO Parque Belgrano, Irma Ovejero, detalló que presentaron la colección Hilos al Viento de mantas, chal y otras creaciones, “las alumnas participantes tienen entre 40 y 70 años. Todas ellas, a través de sus creaciones, cuentan sus historias a la hora de elegir los colores y los diseños. Buscamos fomentar el encuentro entre todas y lograron formar un grupo unido y solidario que se mantuvo tres años consecutivos”.

Seguidamente, Ovejero, destacó que este desfile es una buena oportunidad para se animen a mostrar sus productos y surjan nuevos emprendimientos con salida laboral, “en esta nueva etapa del año por la demanda vamos a abrir un nuevo grupo y que confeccionan prendas de invierno sino de estación y de verano, también, carteras, bolsos y suvenir para regalar. Invitamos a que se sigan sumando y que disfruten de un espacio para crear, divertiste y encontrarse con otras personas”.

Por último, agradeció la participación de la Asociación Todos Juntos quienes enviaron a dos de sus modelos representando a la institución, “tenemos a varias vecinas y la directora de la primaria de la Escuela Marina Vilte participando del desfile y también aclarar que las prendas son para todas las edades y para todos los cuerpos, tenemos una gran variedad de asistentes y participantes y hoy muchas de las modelos son las alumnas de taller que sin problemas están mostrando sus prendas”.