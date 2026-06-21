Formación. Nuevas herramientas de formación para emprendedores de Palpalá y La Esperanza

Con acceso libre y gratuito, los talleres ofrecerán estrategias para fortalecer la planificación económica y la presencia digital.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría correspondiente, la Dirección de Fortalecimiento Económico, llevará adelante nuevas capacitaciones gratuitas destinadas a emprendedores y personas interesadas en fortalecer sus proyectos productivos.

Las propuestas formativas tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la gestión de los emprendimientos, fortalecer su sostenibilidad económica y potenciar las oportunidades de crecimiento y comercialización.

El martes 23 de junio, de 18:00 a 20:00 horas, se desarrollará el taller “Costos, cómo calcular el precio, punto de equilibrio y líneas de financiamiento”, en calle República de Siria N° 125, barrio San Martín de la ciudad de Palpalá. Durante la jornada se abordarán conceptos fundamentales para la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas en los emprendimientos.

Por otra parte, el jueves 25 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, tendrá lugar el taller “Manejo de redes para emprendedores”, en el Salón Punto Digital, ubicado en calle Rogelio Leach S/N de la localidad de La Esperanza. La capacitación estará orientada a fortalecer la presencia digital de los emprendimientos, optimizar la comunicación con potenciales clientes y aprovechar las herramientas que ofrecen las redes sociales para aumentar la visibilidad y las ventas.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas al público en general.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].