Gestión. Seguridad: se realizarán operativos intensivos de prevención en Palma Sola, Santa Clara y El Piquete

El operativo integral prevé la instalación de nuevos dispositivos de control, mayor presencia policial con recursos especializados y un esquema de trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, los municipios y organismos provinciales.

El Ministerio de Seguridad implementará procedimientos intensivos en Palma Sola, Santa Clara y El Piquete, para lo cual se prevé el fortalecimiento de infraestructura de control, despliegue de recursos operativos y creación de una mesa de trabajo interinstitucional para seguimiento de acciones.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Gil Urquiola, manifestó que ante distintos hechos ocurridos en la zona se instalará un dispositivo de control policial para la verificación sistemática y se activará una antena Starlink en el puesto de control para la comunicación operativa en tiempo real.

El funcionario resaltó que se acordó con los jefes comunales de Palma Sola, Santa Clara y El Piquete realizar un despliegue de operativos rotativos 24/7 con recursos especializados como drones policiales, Policía Rural, Seguridad Vial, Infantería y movilidad policial permanente en la zona urbana de Palma Sola con personal del intendente, Francisco Baquera.

Por otra parte, el secretario de Seguridad mencionó acciones a desarrollarse en el corto plazo, como la instalación de dos alarmas comunitarias en sectores estratégicos y la implementación de un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad.

A su turno, el director de Relaciones con la Comunidad, Camilo Atim, subrayó el trabajo articulado con los municipios y la creación de una mesa de trabajo mensual de seguimiento integrada por el Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia, autoridades locales, SAME y representantes de la comunidad. «El objetivo es evaluar el avance de las medidas, atender demandas y fortalecer la comunicación entre áreas operativas”, indicó.