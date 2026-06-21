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La campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas continúa en Huaico, Alto Comedero y barrio 18 de Noviembre

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa desarrollando la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas, con nuevos operativos que se llevarán a cabo desde el lunes 22 al viernes 26 en los barrios Huaico, Alto Comedero y 18 de Noviembre, con el objetivo de promover la tenencia responsable de perros y gatos y fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas.

La iniciativa acercará el servicio a los vecinos mediante puestos fijos y operativos puerta a puerta, facilitando el acceso a la vacunación antirrábica y al registro de mascotas.

El cronograma previsto es el siguiente:

Barrio Huaico

  • Lunes 22: Villa Ángela – modalidad puerta a puerta, de 10 a 13 horas.
  • Martes 23: Avenida Bolivia y Seccional 49 (canchita 12 de Octubre), de 10 a 15 horas.
  • Miércoles 24: Avenida Bolivia y Artigas, de 10 a 15 horas.
  • Jueves 25: Avenida Bolivia y Florencio Varela, de 10 a 15 horas.
  • Viernes 26: Avenida Bolivia y J. M. Gómez, de 10 a 15 horas.

Barrio Alto Comedero

  • Lunes 22: 70 Viviendas, calle 293, Manzana A, Lote 17 (frente al Polideportivo), de 10 a 13 horas.
  • Martes 23: 76 Viviendas ATSA, Manzana PA8, Lote 20, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
  • Miércoles 24: 240 Viviendas, Manzana G, Lote 2, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
  • Jueves 25: Barrio 13 de Junio:
    • Manzana PA1, Lote 18, de 10 a 13 horas.
    • Manzana PA2, Lote 20, de 14 a 17 horas.
  • Viernes 26:
    • Barrio 13 de Junio, Manzana 800, Lote 16, de 10 a 13 horas.
    • 70 Viviendas, calle 283, Manzana A, Lote 17 (frente al Polideportivo), de 14 a 17 horas.
  • Manzana PA1, Lote 18, de 10 a 13 horas.
  • Manzana PA2, Lote 20, de 14 a 17 horas.
  • Barrio 13 de Junio, Manzana 800, Lote 16, de 10 a 13 horas.
  • 70 Viviendas, calle 283, Manzana A, Lote 17 (frente al Polideportivo), de 14 a 17 horas.

Barrio 18 de Noviembre (modalidad puerta a puerta, de 10 a 12 horas)

  • Martes 23: Cabildo y Arenas.
  • Miércoles 24: Arenas y Castañares.
  • Jueves 25: Castañares y Callao.

Desde el municipio recordaron que la vacunación antirrábica es gratuita y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de las mascotas y prevenir la transmisión de la rabia. Asimismo, destacaron la importancia del registro de perros y gatos, ya que contribuye a una mejor identificación de los animales y fortalece las acciones vinculadas a la tenencia responsable.

Se invita a los vecinos de los sectores incluidos en el cronograma a acercarse con sus mascotas en los días y horarios establecidos, colaborando con una comunidad más saludable y comprometida con el bienestar animal.

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