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Asistencia y acompañamiento. «Jujuy te Escucha» brindó información en la Expo Policial 2026

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Jujuy te Escucha brindó información en la Expo Policial 2026

En el marco de las actividades de la Expo Policial se brindó información a la comunidad a través del programa «Jujuy te Escucha»

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de las actividades en el marco del 181° aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy con un stand informativo del programa “Jujuy te Escucha”.

El espacio estuvo destinado a promover el acceso a la información, la escucha activa y el acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, brindando asesoramiento, orientación y contención que ofrecen los dispositivos de atención en la Provincia.

Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en todo el territorio con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes evalúan cada caso y acompañan el proceso.

A través del programa “Jujuy te Escucha” el Consejo Provincial de Mujeres trabaja para garantizar una primera escucha profesional, confidencial y con perspectiva de género, facilitando la asistencia y derivación correspondiente a mujeres o personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones de sensibilización y difusión son fundamentales para fortalecer la prevención de la violencia de género, promover redes de acompañamiento y acercar políticas públicas toda la comunidad, contribuyendo a una respuesta integral y articulada.

Asimismo, en la XIV Expo Policial se promocionó la línea provincial, gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.

De la jornada participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

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