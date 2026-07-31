El vicegobernador participó de la inauguración de pasarelas peatonales en el Parque Lineal Xibi Xibi

El vicegobernador Alberto Bernis, junto al gobernador Carlos Sadir y al intendente de la ciudad Raúl Jorge, acompañaron la inauguración e imposición de nombres de las pasarelas peatonales del Parque Lineal Xibi Xibi. Las obras se encuentran ubicadas en avenida Martiarena, paralela al puente Gorriti, y en avenida 19 de Abril, en paralelo al puente Mariano Moreno.

Las pasarelas fueron nombradas en reconocimiento a Néstor Groppa e Ingeniero Manuel Pérez, respectivamente. El acto se llevó a cabo en coincidencia con el 8 aniversario del parque lineal del Río Xibi Xibi y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo Provincial, del Municipio capitalino, legisladores comunales y familiares de ambos homenajeados.

El intendente Raúl Jorge destacó que las nuevas pasarelas brindan mayor seguridad a quienes transitan el sector, vinculando ambas márgenes del río Chico y proporcionando mayor conectividad interna. Remarcó el significado profundo de la obra para la comunidad, señalando que el diseño permite que todas las personas puedan transitarlas con accesibilidad. Describió las obras como un esfuerzo integral de la municipalidad que incluye el diseño hídrico, juegos, rampas y espacios protegidos, y expresó su compromiso de seguir aportando para mejorar.

Pablo Saravia, nieto del Ingeniero Manuel Pérez, manifestó que el reconocimiento constituye un verdadero orgullo familiar. Destacó las obras realizadas por Pérez durante su trayectoria: el comienzo de la Universidad Nacional de Jujuy, la creación del Instituto de Seguros de la Provincia, la autonomía de Palpalá y la nacionalización de la Fiesta de los Estudiantes, entre otras. Señaló que estas obras han trascendido el tiempo y perduran hasta la actualidad.

Leandro Álvarez, ministro de Ambiente y Cambio Climático e hijo de Néstor Groppa, manifestó su emoción ante el reconocimiento de la Provincia y de la Capital jujeña hacia su padre, destacando la obra que realizó en favor de Jujuy al mostrar lo cotidiano de la provincia.