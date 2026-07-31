Golpe al narcomenudeo: 62 bocas de expendio cerradas y más de 378 mil dosis de droga secuestradas

Entre mayo y julio, el trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación permitió realizar 277 procedimientos, 62 allanamientos y demorar a 323 personas.

Durante los meses de mayo, junio y julio, el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Narcotráfico dependiente de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llevó adelante un intenso trabajo de investigación y prevención junto al Ministerio Público de la Acusación para combatir el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia.

En ese período se realizaron 277 procedimientos, que derivaron en la aprehensión de 229 personas y la detención de otras 94, totalizando 323 personas demoradas. Asimismo, se concretaron 62 allanamientos y se logró el cierre de 62 bocas de expendio, afectando la estructura de comercialización de estupefacientes en diferentes localidades.

Como resultado de estos operativos, se secuestraron 77.437 dosis de cocaína y 300.780 dosis de marihuana, además de 212 teléfonos celulares, 38 balanzas, más de 13,9 millones de pesos en efectivo, vehículos, motocicletas, un arma de fuego y otros elementos de interés para las investigaciones.

La mayor cantidad de intervenciones se registró en San Salvador de Jujuy, con 57 procedimientos, seguida por Alto Comedero y Libertador General San Martín, con 43 cada uno; Perico, con 37; Monterrico, con 33; y San Pedro, con 26. También se desarrollaron operativos en otras localidades del territorio provincial.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las tareas de investigación criminal y del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, orientado a desarticular redes de narcomenudeo, reducir los puntos de venta de drogas y reforzar la seguridad en toda la provincia.