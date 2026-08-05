Agenda Cultural . «Cultura en siete días» llega con la Semana del Charango y la Feria del Libro

Fiestas patronales en toda la provincia, ofrendas a la Pachamama, festivales del interior y encuentros del NOA completan la grilla de Cultura en siete días.

Del jueves 6 al miércoles 12 de agosto, «Cultura en siete días» despliega la agenda cultural por toda la provincia: la Semana del Charango y la 22ª Feria del Libro en la capital, el Encuentro de Erke, Cerámica y Danza del NOA en la Quebrada, y las fiestas patronales y ofrendas a la Pachamama.

La semana arranca en Fraile Pintado con la kermesse «Sabores y Tradiciones de Nuestra Tierra», que reúne degustación de platos, música en vivo y danzas típicas en el Paseo de las Esculturas desde las 9:00 horas. En San Salvador de Jujuy, la Avenida 19 de Abril se convierte en vidriera de la producción local con la Expo «Regiones Vivas»: artesanos, productores, vitivinicultores y emprendedores, cocina en vivo, danza y grupos musicales, de 10:00 a 20:00 horas.

La Semana del Charango suma su propio capítulo con la Feria Exposición de Luthería y el Taller de Warmis a las 15:00 horas, y una caminata charanguera que irá desde Plaza Vilca hasta el atrio de la Catedral Basílica junto a Juan Cruz Torres, Julio Mendívil y Miguel Vilca Vilca, Rut Alonso y Pachi Herrera, con un cierre musical de las Warmis Charangueras y la Comunidad del Charango, de 19:00 a 23:00 horas.

En la Quebrada, Purmamarca inaugura el 1º Encuentro de Erke, Cerámica y Danza del NOA: stands, música andina, talleres de instrumentos autóctonos y de danza, la proyección del documental «Banda de Sikuris Santa Rosa de Lima», samilantes y un desfile de tejido en telar, en la Plaza 9 de Julio y la Biblioteca Viltipoco, de 11:00 a 18:00 horas. Las fiestas patronales también dicen presente: Calilegua honra a San Lorenzo con concurso de malambo y bombo en la peatonal a las 18:00 horas, y Palpalá celebra a San Cayetano con las Capillas Musicales y el Ensamble de Flautas Jujeñas, en la Capilla San Cayetano a las 20:30 horas.

La devoción por San Cayetano recorre el mapa jujeño. Tilcara combina su fiesta patronal con el Encuentro de Cornetas, Cerámica y Danzas del NOA desde las 8:00 horas, mientras el 1º Encuentro de Erke, Cerámica y Danza del NOA continúa con un conversatorio del antropólogo René Machaca, taller de luthería, talleres de música e instrumentos autóctonos y un encuentro de sonidos y saberes de corneteros de la Quebrada, en el Salón Municipal General José de San Martín, de 11:00 a 18:00 horas.

Abra Pampa arma su Feria de la Pachamama a las 10:00 horas y celebra al patrono a las 20:00 en la Plaza Central, y Caimancito cierra la jornada con el 5º Festival en su honor, con Cristian Herrera, Ángelo Aranda, Tunay y otros, en el Complejo Municipal Polideportivo a las 22:00 horas.

La capital, en tanto, se reparte entre la música y el teatro: Navi presenta su show en el Centro Cultural Héctor Tizón, Avenida Hipólito Yrigoyen 1302, a las 21:00 horas, y la obra «Desaparecí dos veces» sube a la Sala Galán del Teatro Mitre, Lamadrid esquina Alvear, a las 21:30 horas.

La Feria del Libro abre sus puertas del viernes 7 al sábado 15, la 22ª Feria del Libro Jujuy presenta «Memorias a escena»: un espacio de encuentro entre libros, escritores, lectores, teatreros, artistas visuales, bailarines, músicos y cineastas, para reflexionar en torno a las memorias inscriptas en un territorio ancestral como Jujuy. Será en el Cabildo de Jujuy, C.A.J.A. y el Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita. Organiza la Fundación Feria del Libro Jujuy.

El agradecimiento a la Madre Tierra marca el pulso del sábado. En Maimará, la Bodega La Celestina (Ruta Nacional 9, kilómetro 1771, barrio Punta del Campo) propone desde las 9:00 horas una ceremonia ancestral con purificación y bienvenida, cata de altura en los viñedos, ritual de la challa y música.

Uquía hace su propia ofrenda en el salón de Los Alegres de Uquía a las 13:00 horas, y Cangrejillos se prepara para el lunes. En Palca de Aparzo, la Festiferia de Semillas Nativas y Sabores del Zenta celebra la copla y la tonada en el Salón Comunitario, de 10:00 a 20:00 horas.

Humahuaca recibe el 1º Encuentro de Erke, Cerámica y Danza del NOA con alfarería ancestral, feria cultural y artesanal con muestra en vivo, orquestas y encuentros patrimoniales, en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia y el Salón Bicentenario, de 11:00 a 18:00 horas.

San Salvador de Jujuy ofrece una jornada bien variada: la celebración de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia con desfile cívico y entrada folklórica en la Avenida Forestal de Alto Comedero, a las 14:00 horas; el Show de Cabarette en la Feria del Libro, Plaza de la Memoria del Cabildo Histórico, a las 16:00; las Capillas Musicales con la Camerata Ricardo Vilca en el Hogar San Antonio, a las 19:00; el lanzamiento del álbum «Todo por un beso» en el Centro Cultural Martín Fierro, Avenida Arturo Illia 451, a las 21:00; y la comedia «El aceite y la cacerola» en el Teatro El Pasillo, José de la Iglesia 1120, a las 21:30 horas.

En el ramal, Calilegua sigue su fiesta patronal con concurso de chamamé en la peatonal a las 20:00 horas, y Santo Domingo celebra a Santo Domingo de Guzmán con un festival cultural y la actuación de Jujeños, en el predio de la cancha Luis Crispolo Nan, a las 21:00 horas.

El domingo se saborea. San Antonio sirve el 7º Festival Provincial de la Empanadilla, con música, shows en vivo, concurso, feria de emprendedores, artesanías y gastronomía, junto a Oriana Reyes, Raíces de Fraile y la Pequeña Cantora de El Carmen, en la Plaza General San Martín desde las 14:00 horas.

Santa Clara, por su parte, festeja el 38º Festival Provincial del Citrus con Joaquín Sosa, Changuito Yuteño y El Indio Rojas en el Club Atlético El Arenal, desde las 14:00 horas, y corona el día con las Capillas Musicales y el Conjunto de Cuerdas Jujuy en la Iglesia Santa Clara, a las 21:00 horas.

La semana sigue en la Puna con «El encuentro de la Pachamama» en Cangrejillos, desde las 9:00 horas del lunes. Ese mismo día, Calilegua vive el día central de su fiesta patronal: acto protocolar, procesión, desfile cívico, militar y gaucho, y destrezas gauchas desde las 10:00 horas, y a las 20:00 el festival «Calilegua le canta a San Lorenzo» en la Plaza Asencio López.

El martes es el turno de Santa Clara, que homenajea a Santa Clara de Asís con acto y desfile escolar, cívico, militar y gaucho a las 12:00 horas en el predio de la Parroquia, y pialada, jineteada y serenata de 16:00 a 23:00 horas en el Polideportivo San José.

La semana se despide en dos tonos. Purmamarca invita a las Capillas Musicales con Miguel Vilca junto a Luis Escalera, actividad libre y gratuita en la Capilla Incahuasi a las 18:00 horas. Y en San Salvador de Jujuy, La Jenny presenta su nuevo show «Cachicalientes Tour» en el Centro Cultural Martín Fierro, Avenida Arturo Illia 451, a las 21:30 horas.

Con propuestas que van de la Puna al ramal, la semana invita a recorrer la provincia entre charangos, libros y ofrendas a la Pachamama. La Cultura en siete días regresa con nueva agenda la próxima semana.