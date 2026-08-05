Educación llevará más de 20 propuestas a la Feria del Libro Jujuy 2026

La iniciativa forma parte de la programación oficial de la Feria, que se desarrollará del 7 al 15 de agosto, y busca visibilizar experiencias pedagógicas, proyectos institucionales y producciones realizadas por las distintas modalidades y niveles del sistema educativo provincial.

La Feria del Libro Jujuy 2026 tendrá una fuerte impronta educativa con más de 20 actividades impulsadas por el Ministerio de Educación de la Provincia. Bajo el lema «Memorias a escena», la cartera educativa presentará, entre el 10 y el 14 de agosto, una programación que reunirá a estudiantes, docentes, directivos y familias en distintos espacios de El Cabildo, el Teatro Mitre y el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), con propuestas que abarcan desde la alfabetización inicial hasta la producción literaria y la inclusión educativa.

La agenda comenzará el lunes 10 con actividades de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, que presentará un recorrido de trabajo sobre el libro «Mirar / qhaway / (a) mae», además de relatos orales con títeres basados en la obra Willanakuy.

Ese mismo día, la Supervisión Región III exhibirá la revista institucional «La Huerta 39» y la antología «Incipientes escritores de la Puna», mientras que estudiantes del Bachillerato Nº 18 de Purmamarca compartirán la revista «Yuyos y memorias de nuestro pueblo».

La jornada concluirá con un conversatorio sobre alfabetización inclusiva organizado por la Modalidad de Educación Especial, centrado en experiencias pedagógicas colaborativas inspiradas en Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga.

El martes 11 sobresale la presentación del libro «En Jujuy Nació la Patria: Relatos del General Manuel Arias», a cargo de la Dirección de Educación Primaria junto a la profesora Viviana Villegas, presidenta del Instituto de Historia del General Manuel Arias.

Durante esa jornada también habrá espacios especialmente destinados a las infancias, como «Plazas Literarias: un encuentro para leer, jugar e imaginar», y la presentación del libro en sistema Braille «El Dragón Mante y el Niño Explorador», resultado del trabajo articulado entre la Escuela Primaria Nº 144 «Víctor Mercante» y la Escuela de Configuración de Apoyo N.º 11 «Prof. Luis Braille».

La programación incluirá además un conversatorio sobre bibliotecas en contextos de encierro y una galería de producciones estudiantiles enfocadas en educación inclusiva.

El miércoles 12 y el jueves 13, el Plan Provincial de Alfabetización pondrá en marcha «Alfa tren: un recorrido para crear», una propuesta interactiva que invita a niñas, niños, adolescentes y adultos a recorrer estaciones vinculadas con la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha.

También se presentarán investigaciones sobre alfabetización inicial en la formación docente, proyectos de escritura creativa como «Letraterapia» y nuevas antologías elaboradas por instituciones educativas de la provincia.

La programación educativa finalizará el viernes 14 con actividades dedicadas a la educación de jóvenes y adultos, entre ellas el conversatorio «Voces de la MEPJA: Mujeres de Jujuy, Territorio, Historia e Identidad», donde se expondrán libros escritos por estudiantes de la modalidad.

Ese mismo día se presentará el Documento Orientador de Buenas Prácticas de Alfabetización en Contexto de Encierro y Jóvenes y Adultos, además del proyecto «Biblioteca para todos. En defensa del libro» y el taller «Historias que dan miedo: Protocolos de actuación», destinado a docentes y estudiantes avanzados de institutos de educación superior.