Desarrollo y crecimiento. El gobernador firmó convenios para ejecutar nuevas obras de pavimentación en Libertador General San Martín

Los acuerdos permitirán avanzar con obras de pavimentación en los barrios La Loma y La Cuña, además de la extensión de la avenida San Antonio hasta la Ruta Nacional 34, fortaleciendo la conectividad y la infraestructura vial de la ciudad.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la firma de dos convenios destinados a la ejecución de nuevas obras de pavimentación en Libertador General San Martín, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial, mejorar la conectividad y optimizar la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad.

El acto se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la participación del jefe de Gabinete, Freddy Morales, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y del intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat.

A través de los convenios, la Provincia financiará la pavimentación con concreto asfáltico de las calles Calilegua, Santa Bárbara y avenida Kirchner, ubicadas en los barrios La Loma y La Cuña. Asimismo, se ejecutará la extensión de la avenida San Antonio, desde la calle Jacarandá hasta la Ruta Nacional Nº 34, una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Al respecto, Sadir destacó que la inversión provincial permite sostener el desarrollo de infraestructura en todo el territorio jujeño. «Vamos a pavimentar calles de los barrios La Loma y La Cuña, y también avanzar con la extensión de la avenida San Antonio hasta la Ruta Nacional 34, obras que permitirán mejorar la conectividad, la circulación y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad», expresó.

Por su parte, el intendente Oscar Jayat agradeció la decisión política del Gobierno de la Provincia de continuar impulsando obras con recursos propios y remarcó que estas intervenciones representan un aporte concreto para el crecimiento de Libertador General San Martín.

En ese sentido, sostuvo que «me voy contento a mi ciudad porque con fondos provinciales se concretan obras», y valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial para dar continuidad a proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, señaló que la Provincia también asumió el compromiso de avanzar en obras que habían quedado pendientes por parte del Gobierno nacional, entre ellas la planta de agua potable y la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y agradeció al gobernador Carlos Sadir por el respaldo permanente al desarrollo de la ciudad.