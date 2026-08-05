SECOTyH. Ordenamiento Territorial: acciones de regularización en Caimancito y Los Alisos

Ordenamiento Territorial y Hábitat avanzó con «Mi lote, en regla» en las dos localidades. En lo próximo, estará en La Quiaca, Palma Sola y Fraile Pintado.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) realizó relevamientos en el loteo Hugo Navea, de Los Alisos, y en 5 Hectáreas, Caimancito, en el marco del plan «Mi lote, en regla» de regularización y pago de lotes fiscales urbanos habitados.

Los trabajos de regularización de la tenencia de lotes fiscales urbanos se desarrollan de manera permanente con el objetivo de ordenar el territorio, brindar seguridad jurídica a las familias y promover una política territorial planificada y equilibrada.

Los equipos técnicos de la SECOTyH relevaron cinco manzanas y alrededor de 150 familias en el loteo Hugo Navea de Los Alisos, concretando el propósito verificar la situación habitacional de cada lote, actualizar la información de los grupos familiares y avanzar en el proceso de regularización dominial.

En Caimancito, por otra parte, concretaron una jornada de relevamiento en el sector 5 Hectáreas, junto con la firma de declaraciones juradas, instancia fundamental para la conformación y actualización de expedientes administrativos y que permite continuar con el proceso de regularización hacia la posterior escrituración.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, expresó que “venimos realizando estas acciones de manera sostenida buscando garantizar la regularización de los lotes fiscales urbanos en cada localidad, llevamos la regularización a cada localidad”; “es un trabajo exhaustivo, que demanda tiempo y el cumplimiento de distintas etapas administrativas”, sumó.

Explicó que el proceso del plan «Mi lote, en regla» prevé diversas instancias, entre ellas el relevamiento territorial, la recepción y verificación de la documentación, la firma de declaraciones juradas y otras actuaciones administrativas, que resultan necesarias para avanzar posteriormente hacia la entrega de constancias de ocupación, certificados de adjudicación y, finalmente, la escritura que otorga seguridad jurídica a las familias”.

El funcionario informó también que en los próximos días personal de la Dirección de Regularización Dominial de la SECOTyH realizará recorridos en Fraile Pintado, Palma Sola y La Quiaca.

Las familias que quieran informarse sobre los pasos para regularizar la tenencia de sus lotes o requieran de mayor información pueden ingresar a la página de internet secotyh.jujuy.gob.ar o acercarse a las oficinas de la SECOTyH en Av. Alte Brown 792, o bien a la Dirección de Regularización Dominial, sita en Los Andes 58 de San Salvador de Jujuy, en el horario 7:30 a 12:30hs.