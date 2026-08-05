La ENERC sede NOA abre sus inscripciones para el ingreso 2027 a sus carreras

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de octubre para ingresar a las carreras que ofrece la Enerc.

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Sede NOA, institución pública y gratuita dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) anuncia la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Las mismas se encuentran abiertas hasta el 12 de octubre y ofrecen a los interesados la oportunidad de formarse en dos carreras de nivel superior con validez nacional, dictadas en la Ciudad de las Artes.

Esta carrera, de 3 años de duración y con ingreso anual, brinda una formación integral tanto en el campo documental como en el de ficción. Los estudiantes se capacitarán en roles fundamentales como guion, realización, producción, fotografía, montaje, sonido y dirección de arte, incluyendo proyectos, rodajes y tesis final. El perfil del egresado apunta a profesionales creativos listos para desempeñarse en cine, televisión, publicidad y contenidos digitales.

Con una duración de 3 años y medio y un ingreso que se habilita cada 2 años, esta carrera ofrece formación profesional de vanguardia en producción de animación digital, efectos visuales (VFX) y nuevas tecnologías orientadas a videojuegos y realidades mixtas (XR). Los egresados estarán capacitados para roles como directores y animadores 3D, diseñadores de personajes y escenarios, y artistas de composición.

El proceso de ingreso consta de etapas eliminatorias (Curso Virtual, Examen, y Coloquio con Pieza Creativa) que garantizan la excelencia académica. Los aspirantes deben cumplir con el siguiente cronograma:

Los interesados pueden asegurar su lugar, inscribirse y conocer todos los requisitos accediendo al sitio web: https://www.enerc.gob.ar/ingreso-2027/