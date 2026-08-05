Educación firmó un convenio con SOIJAr para formar docentes en Orquesta-Escuela

El acuerdo se enmarca en las políticas provinciales destinadas a ampliar las oportunidades de formación docente y consolidar espacios educativos donde la música se convierta en una herramienta de integración, participación y desarrollo comunitario.

El Ministerio de Educación de Jujuy firmó un nuevo convenio de cooperación con la Fundación Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr ) para desarrollar en la provincia la Diplomatura en Metodología Orquesta-Escuela UNSAM-SOIJAr, una propuesta de formación orientada a fortalecer las prácticas pedagógicas vinculadas a la educación musical y la inclusión socioeducativa.

La firma fue encabezada por la ministra de Educación, Daniela Teseira, quien estuvo acompañada por la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay, la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gámez, y la representante de la coordinación de la Fundación SOIJAr, Viviana Valenzuela.

El convenio establece la implementación de la Diplomatura en Metodología Orquesta-Escuela, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación SOIJAr.

La propuesta busca capacitar a docentes, educadores, directores, músicos y referentes comunitarios en una metodología que entiende a las orquestas y coros como espacios de aprendizaje, construcción de ciudadanía e inclusión social.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que este trabajo conjunto permitirá fortalecer las capacidades de quienes desarrollan proyectos musicales en la provincia y generar nuevas oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La Fundación SOIJAr es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la formación musical y pedagógica como herramienta de desarrollo humano.

Entre sus objetivos se encuentran la creación y el fortalecimiento de orquestas y coros infantiles y juveniles, la capacitación de educadores y el acompañamiento técnico a instituciones y organismos públicos que impulsan proyectos de educación artística.

Asimismo, la entidad desarrolla programas orientados a garantizar oportunidades de inclusión, igualdad e integración, respetando las particularidades culturales y sociales de cada región del país.