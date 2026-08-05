Concejales aprobaron la exención a la Tasa por Espectáculos Públicos y Diversiones para instituciones tradicionalistas

Por este motivo, la sesión contó con la presencia masiva de diferentes instituciones gauchas, entre ellas la Federación Gaucha, Asociación “La Gauchita”, Agrupación Gaucha “San José de Chijra”, Centro Gaucho “Juan Galán”, entre otras.

Para acceder al beneficio, las instituciones deberán acreditar ante la Autoridad de Aplicación el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Tributario Municipal.

Finalizada la sesión, el presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Hemos tomado varios temas, muchas declaraciones de interés y varias minutas, pero fundamentalmente hoy hemos aprobado la modificación al Código de Faltas, en su artículo 82, con lo cual se agravan las sanciones por falta de desmalezado”.

Asimismo, añadió: “También hemos aprobado la ordenanza para la creación de micro bosques urbanos y corredores urbanos sustentables. Hemos sacado la exención también para las entidades tradicionalistas para lo que son los eventos que correspondan por aniversario o vinculados a la tradición”.

En este sentido, el concejal Néstor Barrios, uno de los impulsores de la norma que beneficia a las instituciones tradicionalistas, destacó: “Esta ordenanza es muy importante, desde el Concejo Deliberante es un aporte, un reconocimiento a todas las familias gauchas, por la historia y todo el trabajo que hacen para mantener vivas nuestras tradiciones y nuestra cultura, la verdad es un lindo reconocimiento”.

Mientras que el presidente de la Federación Gaucha, Marcelo Mendoza, resaltó: “Una norma muy importante para nosotros y para todas las instituciones gauchas que vienen trabajando en esto junto a los concejales. Les agradezco a todos por darnos esta alegría, ahora hay a disfrutarlo. Vinimos distintas instituciones de Capital y del interior, con el compromiso de seguir trabajando en conjunto”.

En el transcurso de la sesión, también se dio curso favorable a la Ordenanza Nº 8308/26, referente a crear el Programa Municipal de Acupuntura Urbana y Corredores Urbanos Sustentables, en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

También se aprobó la Minuta de Declaración Nº 48/2026 referente a declarar de Interés Cultural la 4ta Edición del Encuentro de Mujeres de Malvinas, que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de agosto, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Del mismo modo, la Minuta Nº 45/2026, referente a declarar de Interés Cultural el programa piloto “Deporte en Mi Barrio”, impulsado por la Asociación Civil Unión Popular.

Por otro lado, se sancionó la Minuta Nº 50/2026, referido a declarar de Interés Municipal el Festival y Muestra Artística por los 50 años del Apagón de Ledesma “Jujuy no se Apaga”, llevada a cabo por estudiantes de la Escuela Provincial de Artes (Ciudad de las Artes), de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

En igual sentido, se sancionó la Minuta Nº 51/2026, referente a declarar de Interés Cultural la 9° Edición del Encuentro Intercultural Danzando en la Pachamama, a realizarse el día 8 de agosto por la Escuela de Danzas Tradiciones Patrias, bajo la dirección de la profesora Andrea Silvana Apaza.