El gobernador recorrió la muestra «Regiones Vivas» y destacó el valor de los productores y artesanos de Jujuy

La muestra convoca a más de 300 productores y artesanos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas en el marco de las fiestas patronales de San Salvador.

El gobernador Carlos Sadir recorrió «Regiones Vivas» y destacó el valor de los productores y artesanos de la provincia. La muestra convoca a más de 300 productores y artesanos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas, y estará habilitada hasta el 6 de agosto sobre avenida 19 de Abril con propuestas productivas, gastronómicas y culturales representativas de las 4 regiones.

La propuesta se realiza en el marco de las fiestas patronales de la Capital, y dentro de la diversidad de ofertas se destacan los tejidos artesanales, los vinos de altura, los alimentos típicos y productos que reflejan la identidad y el potencial productivo de la provincia.

En ese marco, la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, sostuvo que la muestra reafirma el “objetivo de poner en valor el trabajo de nuestros productores” e impulsar el consumo local “con un espacio diseñado para que toda la familia pueda disfrutar”.

“Estamos muy agradecidos por la participación de tantos productores y representantes de todas las regiones de la provincia”, remarcó Ruiz, destacando la calidad y variedad de “productos que muestran la esencia, historia, cultura, tradición y futuro de nuestra provincia”.

Acompañaron el recorrido, el intendente capitalino Raúl Jorge; referentes de los municipios y comisiones municipales de las cuatro regiones y una gran cantidad de jujeños que visitaron los diversos stands.