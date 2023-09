El intendente celebró el noveno aniversario de la Sala Teatral Jorge Accame

La celebración, que tuvo lugar en el espacio cultural ubicado en el barrio 12 de Octubre, consistió en un íntimo musical por amigos de la Sala que deleitó a las autoridades y vecinos que dijeron presente

En su alocución, el intendente Raúl “Chili” Jorge recordó los momentos de gestación de la Sala Teatral Jorge Accame, simbólica de una política pública bandera de la gestión que descentralizó la cultura y la diseminó por los barrios de la ciudad, acercando a los vecinos un bien espiritual que complementa a la infraestructura material con que se ha venido transformando la ciudad. “Fue una visión que tuvimos pensando en que la ciudad debe tener espacios convocantes para la familia, sobre todo en barrios tradicionales que ya tienen más de 50 años; no se explicaba tener semejante patio al vicio, en este enclave de este barrio, uno de los pocos barrios que tiene calles circulares, muy distinto a otros, con esas características y toda esa expansión para el sur de la ciudad; pensábamos en el tema del mercado, tan pequeñito y cercano de nuestro Mercado de Abasto, mucho más grande, y teniendo en cuenta este patio le quisimos dar otra funcionalidad; lo pensé y los sueños pasaron del papel al proyecto, lo discutimos con el equipo de Obras y Servicios y creo que ha quedado fantástico, con una versatilidad que pocas salas tienen al poder modificarse, según la conveniencia, la disposición de escenario y tribunas”.

Al término del evento, el intendente Jorge expresó, “muy contento de estar en el corazón del querido Barrio 12 de Octubre, muy cerca de nuestro edificio 9 de Julio, en una emblemática sala que cada vez se complementa con más equipamiento y todo el despliegue de luces, con toda la técnica que ya se va incorporando para múltiples actividades; estamos contentos con lo que pasa durante la semana, a primera hora de la mañana ya hay actividades, por la tarde, por la tarde-noche, donde verdaderamente se cultivan muchas disciplinas y vienen muchas entidades para usar este querido espacio, la Sala Teatral Accame del Ex Mercado 12 de Octubre, en el corazón de este barrio”.

El secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Luciano Córdoba, manifestó, “vinimos a compartir y a felicitar a todo el equipo de la Sala Teatral Accame, una sala que se ha renovado hace muy poco en su faz técnica; una sala renovada en todo lo que es el sonido e iluminación, que se abre todos los días con una diversidad de propuestas y talleres, incluyendo a la comunidad para que ellos sean parte de este espacio tan hermoso en el barrio 12 de Octubre; nueve años no es poco tiempo y ojalá que tengamos mucha más Sala Teatral por los años que van a venir”.

A su turno, el administrador de la sala, Gabriel Guzmán, brindó detalles sobre la puesta en escena que deleitó a la audiencia que se dio cita para celebrar este nuevo aniversario, “fueron semanas intensas de actividades en el marco de los 9 años de la sala teatral y cerramos con esta gala junto a 4 músicos, cantores, artistas de San Salvador que además trabajan con nosotros en la Municipalidad, excelentes artistas; agradecemos la compañía de “Chuli” y Luciano que siempre nos apoyan en todo, y a todo el equipo que hay atrás de la Municipalidad, todas las áreas que están ayudándonos, no solamente en la parte humana sino también en la parte material, donde tuvimos las instalaciones de luces y la pintura de la sala”, y concluyó, “festejar 9 años no es poco, estamos avanzando y hemos crecido mucho en un lugar que la gente se lo apropió, el barrio ya lo tiene muy presente y que siempre está trabajando durante la tarde la mañana y la noche; no paramos ni los domingos”.