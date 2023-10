El municipio capitalino presente en el 1° Congreso Nacional Jujuy Destino Inclusivo

El 1° Congreso Nacional de Inclusión y 5° Encuentro Abrazarte está organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano y con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Se desarrollará, en el Colegio Nacional Nº1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” de nuestra ciudad, a lo largo hasta el sabadp 14 de octubre

La propuesta consta de una serie de conferencias en las que se abordará el tema de la inclusión real de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida, haciendo foco en el deporte y el empleo con el objetivo de lograr mayor participación y protagonismo, y en la generación de cambios en el nuevo paradigma social. El acto de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las asociaciones y fundaciones que trabajan en la temástica.

En representación de la Municipalidad, la directora general de Potencial Ciudadano, Rosina Garrido, explicó, “el Congreso y el Encuentro estará dividido en distintos paneles con temáticas diferentes que se tratarán en simultáneo en aulas distintas; se abordará una cantidad de temas bastante interesantes; contamos con representantes de todas las entidades“, y destacó, “estará también la diputada nacional, Karina Bachey, que es la presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de Nación”.

Continuando, consideró, “es muy importante hablar de estos temas y que podamos tener estos encuentros porque esto es visibilizar la discapacidad; no solamente mediante la expresión de quejas, sino de exponer, en un diálogo sincero, los mayores inconvenientes que nos encontramos en los paradigmas o estereotipos sociales si no se habla de ellos, si no se los conoce y se pone en el plano de la realidad la discapacidad”.

Garrido enfatizó las políticas públicas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que se pusieron en marcha por el intendente Raúl “Chuli” Jorge que tienen por objetivo convertir a nuestra ciudad en la Capital Nacional de la Inclusión, “ese es uno de los grandes proyectos que tiene nuestro intendente y creo que vamos a lograr hacerlo; así como somos la Capital Nacional de la Fiesta de los Estudiantes, también podemos llegar a ser la capital de la inclusión; sobre todo con una inclusión no solo arquitectónica sino orientada a las barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos al no compartir con personas con discapacidad”.

Y finalizó, “es el deseo del intendente Jorge, y del secretario de Desarrollo Humano, Altea, y de todo el municipio, es que la participación en estas jornadas aprendamos mucho, que sea lo principal aplicarlo, conocerlo y nosotros ser agentes multiplicadores de todo aquello que podamos enseñarle a la sociedad”.