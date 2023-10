Ordenamiento Territorial y Vivienda. Jujuy Hábitat entregó más de 2 mil nuevos decretos

El mayor plan de regularización despliega procesos en barrios informales preexistentes a la actual gestión y en los loteos que generó para el acceso legal. En sus 7 años, Jujuy Hábitat ya promovió la regularización y obras en alrededor de 40 mil hogares.

El Gobierno de Jujuy, a través del plan Jujuy Hábitat, desplegado como de política habitacional y de regularización dominial desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SECOTyV) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), entregó recientemente 2.258 decretos de adjudicación en diferentes barrios de la provincia.

El objetivo de la entrega es garantizar la continuidad del proceso de regularización sobre la tenencia de lotes fiscales en el marco de la Ley 3169 de Régimen de Tierras Fiscales.

Humberto García, titular de la SECOTyV, compartió que “hemos trabajado sin descanso para poder concretar la entrega de esta documentación”; “era un compromiso asumido con los vecinos y vecinas de diferentes barrios con quienes venimos trabajando desde hace años, realizando inspecciones, solicitando documentación, etc., y en este sentido quiero agradecer el acompañamiento de las familias, ya que sin su aporte no hubiéramos podido avanzar”, valoró. Asimismo, señaló que “con esta documentación las familias no sólo van a poder tramitar servicios de manera legítima sino, además, este documento constituye el paso previo a las gestiones para la obtención de las escrituras”.

En La Nueva Ciudad, en la ciudad de Perico, Ordenamiento Territorial y Vivienda otorgó 1.562 decretos de adjudicación. Allí, encabezó el acto de entrega el gobernador Gerardo Morales, acompañado por los legisladores y legisladoras nacionales por Jujuy Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura.

En San Salvador de Jujuy recibieron decretos de adjudicación 601 familias del barrio Alto Comedero, específicamente de los sectores 18 Hectáreas y 30 Hectáreas, sector, este último, en que también se hizo entrega de 2 lotes en comodato de uso gratuito al Centro Vecinal, fortaleciendo de esta manera la creación de espacios en beneficio de toda la comunidad. De igual manera 95 familias del sector ‘La Isla’ del barrio San Martín recibieron sus decretos de adjudicación.

García ponderó la política de Jujuy Hábitat: “llevamos en estos más de siete años, más de 40.000 lotes intervenidos, ya sea a través de regularización dominial o con la dotación de servicios”; “seguiremos trabajando en busca de la regularización y la ampliación de derechos para cada familia jujeña”, aseguró.

Es de destacar que los y las titulares de las familias que se encuentran habitando lotes fiscales de manera irregular y quieran interiorizarse sobre su situación pueden acercarse a la Dirección de Hábitat e Inclusión de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, sita en Av. Alte Brown 792 de la capital provincial, de lunes a viernes de 8 a 13.