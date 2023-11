5ta. Edición de la Fiesta de la Música: Muestra gráfica en el “Tizón”

En el marco de la quinta edición de la Fiesta de la Música, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, habilitó en el Salón del Centro Cultural “Héctor Tizón”, una exposición inédita de arte -con la técnica del grafito- del artista Christian Vilca que muestra imágenes de íconos de la música argentina de los géneros rock y cumbia.

Los amantes de la música y la fotografía, podrán apreciar los cuadros de lunes a viernes desde las 8 hasta las 20 horas, en la sede Centro Cultural Héctor Tizón ubicada en calle Hipólito Yrigoyen esquina Junin.

Tras la apertura de la muestra, Luciano Córdoba titular de la Secretaría de Cultura y Turismo expresó, “estamos dando apertura a una exposición inédita en el marco de la Fiesta de la Música que vivimos a lo largo de este mes de noviembre y durante cuatro semanas” y subrayó que “hemos conocido hace muy poco tiempo a un artista joven que hace, con la técnica del grafito, un trabajo de hiperrealismo a partir de imágenes de íconos de la música argentina”.

“Particularmente-siguió-, esto es el resultado de más de un año de trabajo de Claudio Vilca, este joven artista, que con esta muestra, le está dando un toque de distinción a esta quinta edición de la Fiesta de la Música.”

Asimismo, explicó que “particularmente hay una secuencia de imágenes de íconos del rock y hay otros que tienen que ver también con el folclore o con la música urbana, que tanto se conoce hoy en día. Es una exposición digna de ver por el nivel de detalle, el trabajo técnico, una exhibición, muy atractiva, muy linda para la gente que le gusta este tipo de arte visual”.

Por su parte, Christian Vilca formuló su agradecimiento al municipio y al coordinador del “Héctor Tizón” y precisó que la temática de la exposición es músicos argentinos. “Elegí muchos de los músicos actuales, como Nicky Nicole, Paulo Londra, Duki, que son los que escuchan mucho los jóvenes hoy en día. Y también hay un poco de rock nacional porque es algo con lo que muchos crecimos. También, hay un poco de cumbia, como “Que personaje”, que es un artista que a mí me inspiró apenas lo escuché. Escuché un solo tema de él y ya lo dibujé, digamos, como que me despertó algo en mí. Y sí, me dedico más al realismo, hiperrealismo”.

El expositor, afirmó que “son trabajos que llevan su tiempo, concentración y motivación. Y cuando no hay motivación, igual. Y así, digamos, son trabajos bonitos que disfruto mucho hacer”.

Por último, Joaquín López responsable del Centro Cultural “Héctor Tizón”, enfatizó “la verdad que estamos súper felices, porque esta es la quinta edición de la Fiesta de la Música; tenemos muchísimas expresiones en nuestra querida ciudad con tantísimos artistas y es la primera vez que logramos combinar el virtuosismo y la belleza de la música con las artes visuales, con un artista que hemos admirado desde el primer momento que he podido conocer sus obras”.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/iBs5TPl5Csc