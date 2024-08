El intendente Jorge recorrió las obras de un nuevo Plan Integral de Reordenamiento del Tránsito (PIRTra)

Las obras ejecutadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que se encuentran en el sector de ingreso a la ciudad, cercanas al servicio penitenciario de Gorriti, buscan mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en el sector comprendido por avenida de la Bandera y las calles Leandro N. Alem y Pueyrredón.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “la Municipalidad siempre trabajando y fundamentalmente articulando en estos lugares tan conflictivos con el tránsito, todo un reordenamiento que va a permitir que convivan los peatones con el tránsito vehicular en forma más ordenada, por eso pedimos disculpas porque esto ocasiona problemas, pero en poco tiempo vamos a tener muy ordenado todo este sector tan próximo al penal de Gorriti, plaza de los Inmigrantes y a la plaza Italia, todo esto configura también la posibilidad de tener mayor seguridad para todos”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, subrayó la prioridad que se le está dando a la seguridad vial y al peatón en estas intervenciones, “estamos trabajando intensamente, como lo venimos haciendo ya desde hace más de 16 años. La prioridad es la seguridad vial, la prioridad en las últimas obras viene siendo el peatón como debe ser, por eso en forma articulada con la Secretaría de Obras Públicas estamos generando todos estos derivadores, todos estos Planes Integrales de Ordenamiento de Tránsito que tienen mucho que ver con el nuevo flujo vehicular y la cantidad de vehículos que ha crecido, pero también el intenso tránsito peatonal que tenemos en esta zona donde estamos interviniendo para devolverle una mejor calidad de vida a los vecinos de San Salvador de Jujuy”.

Aldo Montiel, secretario de Obras Públicas, destacó la importancia de las tareas conjuntas con Servicios Públicos para garantizar la seguridad en la circulación, “estamos trabajando en ordenar el tránsito, en dar seguridad, sobre todo al peatón. Tanto en José de la Iglesia, Dorrego, como aquí en el acceso de la ciudad, estamos ordenando todas las isletas existentes y modificando la circulación de los vehículos, ya que tenemos algunos problemas, que los vehículos, a veces, no respetan los carriles, no respetan la prioridad del peatón, así que estamos trabajando en este sector en la calle Alem, en la avenida de la Bandera, la prolongación de calle Jorge Newbery, Puente Tucumán, Pueyrredón, frente al Banco de Nación, donde los adultos mayores necesitan que los protejamos, hay muchos cruces de peatones y son obras que son complejas porque hay que hacerlas tramo por tramo, buscando no cortar el tránsito en un lugar que tiene muchísimo tránsito vehicular”.

Finalmente, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, hizo hincapié en la importancia de estas obras para la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la ciudad, “se trata de obras muy importantes que hacen a la seguridad vial, que hacen el ordenamiento del tránsito, tanto esta que es una obra importante en el marco del acceso sur, y por supuesto pedir a los conductores, que comprendan la situación de obra, pero una vez que estén terminadas también que se respeten las señalizaciones de todas estas obras que lo que buscan es dotar de mayor fluidez y mayor seguridad vial a la ciudad”.