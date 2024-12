Vendedores se capacitaron en el uso responsable de pirotecnia lumínica

Con interesante presencia de emprendedores de la economía popular, se llevó a cabo un taller de capacitación de manipulación de pirotecnia lumínica en el Centro Cultural “Héctor Tizón”, organizado la Dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad junto con Bomberos y el Juzgado Contravencional de la Provincia, con motivo de los festejos de la Navidad y la llegada del Año Nuevo.

La capacitación, se concretó en un marco preventivo y de seguridad, con motivo de la proximidad de las celebraciones de fin de año, haciendo hincapié que en la capital jujeña mediante Ordenanza Municipal, se encuentra prohibido el uso de pirotecnia sonora.

Al respecto, Pablo Martínez, director de Industria y Comercio sostuvo que, “esta capacitación tiene el objetivo de anticiparnos a los problemas, ¿no es cierto? Toda la gente que vende pirotecnia, tiene la oportunidad de capacitarse previamente para saber qué está habilitado venderse y qué no. Entonces, nos anticipamos al problema de tener que multar o tener que decomisar a muchos de los comerciantes, que nosotros la verdad que celebramos que pueda moverse el comercio y puedan generar dinero, pero de forma responsable y legal,” y añadió que, “por eso que los convocamos a que se capaciten, en qué se puede vender y qué no se puede vender”.

Asimismo, subrayó que, “somos uno de los pocos municipios que tiene permitida la pirotecnia lumínica y no sonora, es decir está prohibida la pirotecnia que hace ruido y que explota con un estallido que genera el sufrimiento de niños con autismo, que ahuyenta y genera sufrimiento a las mascotas, además de poder causar quemaduras o incendios. Así que bueno, instarlos a que no vendan a todas las personas que por ahí les cuesta entender un poquitito más, que no vendan pirotecnia sonora”.

Martínez, confirmó que “el taller de capacitación de uso de la pirotecnia fue destinado a los vendedores de la ciudad, los formales; por supuesto, sabemos que la venta ambulante de pirotecnia está prohibida y por supuesto estamos trabajando desde la Municipalidad, respaldado por la Ordenanza, adherida a la Ley Provincial en la cual se encarga Bomberos y el Juzgado Contravencional”.

Por último, el abogado Adrián Torres del Juzgado Contravencional, enfatizó que “nosotros de la parte contravencional hacemos controles junto con bomberos, sobre la pirotecnia explosiva, en todos estos comercios informales y sobre las lumínicas también”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/k1OmsD2LJUU