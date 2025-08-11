61º Aniversario del barrio San Cayetano

Ediles capitalinos participaron este jueves por la mañana del acto protocolar por el Aniversario 61° del Barrio San Cayetano de nuestra Ciudad, realizado sobre calle Abra Pampa.

Finalizado el acto protocolar, numerosas instituciones escolares y civiles del sector desfilaron frente al palco de las autoridades, acompañados por los aplausos de los vecinos del sector.

En ese marco, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “Sin lugar a dudas uno de los barrios históricos que tiene San Salvador de Jujuy, el querido Sanca, compartiendo con los vecinos y las distintas instituciones que tiene el barrio 61 años de vida”.

Asimismo, Lisandro Aguiar añadió: “Recién en mi discurso hacía alusión a esos barrios que son gestados y creados por los propios vecinos, y San Cayetano es uno de ellos, un grupo de vecinos que con anhelos y objetivos en común fueron desarrollando y haciéndolo crecer, y hoy cuenta con varias generaciones que viven en él”.

“Ver una comisión directiva joven como la que conduce Francisco Huanco -continuó Aguiar- con la idea de poder avanzar con nuevos proyectos, como lo fue la iluminación total que ya fue lograda con iluminarias led, y seguir avanzando con el pavimento que el barrio necesita, es fundamental. Así que simplemente agradecer a todos los vecinos que se hicieron presentes y desear que San Cayetano nos colme a todos los jujeños de paz, pan y trabajo, que es importante para la Argentina que estamos viviendo”.

Por su parte, el presidente de Centro Vecinal, Francisco Huanco, resaltó: “Muy contentos por todos los logros y el crecimiento que hemos tenido en estos últimos tiempos en el barrio, un crecimiento que se ve en cuanto a pavimentación, iluminación, en el área educativa y cultural, así que creemos que vamos por buen camino”, finalizó.

Acompañaron al presidente de la institución parlamentaria, los concejales: Leandro Giubergia y Néstor Barrios; el presidente del Centro Vecinal, Francisco Huanco; Fabio Méndez en representación del Consejo Vecinal; funcionarios municipales y delegaciones escolares.