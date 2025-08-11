Ediles y empleados realizaron la ceremonia a la Pachamama

Este viernes por la mañana en instalaciones del Concejo Deliberante, ediles capitalinos y empleados del organismo parlamentario, ofrendaron a la Pachamama.

Estuvieron presentes en el agradecimiento a la Madre Tierra, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, más los concejales: Gastón Millón; María Galán; Néstor Barrios y Blanca Ontiveros.

Como ya es una costumbre, el ritual comenzó desde muy temprano, cuando miembros del grupo Sumaj Warmi, y personal de diferentes áreas de la institución recorrieron todas las oficinas administrativas y de bloques, sahumando los espacios laborales; para continuar con el agradecimiento a la Madre Tierra en el patio de ingreso.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “como cada mes de agosto, el Concejo Deliberante, los concejales y todos los empleados nos reunimos para rendir tributo a la Pachamama, como parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia, para agradecerle todo lo que nos ha dado durante el año y pedirle por el año que viene. Pedirle que nos llene de sus dones a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy, a los comprovincianos y argentinos”.

Asimismo, el edil radical resaltó: “Sin lugar a dudas Jujuy es una provincia que tiene un arraigable cultural increíble, con un pueblo increíble y parte de esa esencia es la Pachamama, así que muchísimas gracias a todos los que participaron y por su puesto a la Pachita”.

Por su parte, Carolina Cala, que desde hace 6 años colabora en la ceremonia de la Pachamama, expresó: “Nos organizamos con un grupo que denominamos Sumaj Warmi que significa Mujer Bonita, nosotros honramos a la madre tierra porque siempre decimos que la Pachamama es el sustento de alimentación humana, es ofrendar, agradecer por todo lo que nos brinda todo el año. Es importante en estos tiempos agradecerle todo los que nos ofrece no solo lo material, sino en nuestra salud mental que hoy, nuestra madre tierra, nos escuche porque hay muchas personas abrumadas por la situación económica e interactuar con la Pachita es muy importante en estos días”, finalizó.