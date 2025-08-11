“La Muni Junto a Vos” brindará servicios en el Bachillerato N° 2

El programa “La Muni Junto a Vos”, estará el miércoles 13 de agosto en el polideportivo del Bachillerato N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”, acercando una amplia variedad de prestaciones a los vecinos del sector sur de la ciudad, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

La Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, confirmó que la atención se brindará de 9 a 12 horas, permitiendo a los residentes de distintos barrios realizar trámites, consultas y recibir asesoramiento en diversas áreas.

Servicios disponibles:

Trámites y consultas: Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Seguridad Alimentaria y SUSEPU.

Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Seguridad Alimentaria y SUSEPU. Salud: atención en nutrición, odontología y fonoaudiología, realización de electrocardiogramas para mayores de 10 años, asesoramiento sobre el Banco de Órtesis y Prótesis, y el espacio de contención “El Escuchadero” .

atención en nutrición, odontología y fonoaudiología, realización de electrocardiogramas para mayores de 10 años, asesoramiento sobre el Banco de Órtesis y Prótesis, y el espacio de contención . Asesoramiento legal y judicial: Juzgado Contravencional, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, División de Educación en Seguridad Vial de la Policía y Defensoría del Consumidor.

Juzgado Contravencional, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, División de Educación en Seguridad Vial de la Policía y Defensoría del Consumidor. Atención comunitaria: áreas de Niñez y Adolescencia, Adultos Mayores, Consejo Provincial de la Mujer y personal de Gestión Administrativa para orientación en trámites.

áreas de Niñez y Adolescencia, Adultos Mayores, Consejo Provincial de la Mujer y personal de Gestión Administrativa para orientación en trámites. Otros servicios: asesoramiento sobre huertas familiares, habilitaciones comerciales, atención de CODEPO, área de Zoonosis y equipos de Abordaje Comunitario.

Con estas acciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa acercando el Estado a cada barrio, facilitando el acceso a servicios y promoviendo el contacto directo con la comunidad.