Reconocimiento a “Perfumería y Peluquería Venus”

Con motivo de acompañar la celebración por un nuevo aniversario de uno de los comercios más distinguidos dentro del ámbito comercial de nuestra Ciudad, ediles capitalinos hicieron entrega de la Minuta de Declaración N° 70/2025, que declara de Interés Municipal el “56º Aniversario de la Perfumería y Peluquería Venus”.

En la oportunidad, también se hizo entrega de una placa conmemorativa y certificados de reconocimiento al personal por su destacada atención al público. Entrega de la cual participaron los concejales: Lisandro Aguiar, María Galán y Néstor Barrios.

En ese marco, el Presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, destacó: “Tenemos un programa dentro del Concejo Deliberante que reconoce la trayectoria de las empresas emblemáticas de la Ciudad, que hace muchos años vienen trabajando por San Salvador de Jujuy, reconocer el esfuerzo, ya que en la Argentina de hoy y la de antes, mantener un comercio por más de 50 años no es una tarea sencilla, sobre todo como estuvimos hoy, con personalidades que han podido empezar su vida laboral en este local y jubilarse en él”.

Asimismo, Lisandro Aguiar recalcó: “Un saludo a todos los que hacen Perfumería Venus y, por supuesto, vamos a continuar con el trabajo de reconocer a este tipo de comercios y pymes que le aportan muchísimo a San Salvador de Jujuy”.

A su turno, la Concejala María Galán, impulsora de la iniciativa, expresó: “Es darles un mimo a los negocios que se mantienen en el tiempo, sobre todo desde la importancia en lo laboral, ya que han pasado todas y siguen generando fuentes de trabajo, y es importante reconocerlo desde el Concejo Deliberante y la Municipalidad”.

Por su parte, el dueño del local, Ramón José Adera, comentó: “El 1 de agosto fue el aniversario 56 ° de la perfumería y 52 años de la peluquería, que ahora están en un mismo lugar. Nos queda más que nada agradecer, sobre todo a la mujer jujeña y al hombre también, el tenernos siempre en cuenta durante todos estos años, ya que si no fuera por ellos no estaríamos acá. Ahora está la tercera generación trabajando, después de mis padres seguí yo y ahora mis hijos”.

“Un agradecimiento especial a mi familia, a mis hijos que hoy están apoyándome y siguiendo con este trabajo que no es fácil, hay que tener paciencia, insistencia, estar y perseverar, ya que la situación que se vive en el país normalmente no es fácil con tantos cambios, Así que sobre todo agradecido”, señaló Adera.

Por último, una de las empleadas de mayor antigüedad en el negocio, Fany Rosa Vargas, manifestó: “Ingresé en el año 1954, jubilándome a los 70 años, me tendría que haber retirado antes, pero la perfumería es mi vida, somos una familia, aprendí mucho a lo largo de estos años, me ayudó a ser correcta, gracias al trabajo pude hacer estudiar a mis hijas y salir adelante, así que toda la toda voy a estar agradecida”, concluyó.