La Legislatura avanza en el tratamiento del Proyecto de Ley de Juicios por Jurados

En el Salón Presidente Dr. Raúl Alfonsín, legisladores de distintas bancadas participaron de un plenario conjunto de las Comisiones de Asuntos Institucionales, presidida por Gisel Bravo y de Legislación General, presidida por Adriano Morone, para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Juicios por Jurados. La reunión contó con la presencia del procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, quien aportó su visión técnica sobre la iniciativa.

El proyecto propone la incorporación de la ciudadanía en la administración de justicia penal, fortaleciendo el sistema democrático y promoviendo una participación activa en las instituciones republicanas.

Al respecto, la legisladora Gisel Bravo, presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, destacó desde el Ministerio Público de la Acusación se realizaron valiosos aportes al proyecto original para seguir debatiéndose en el seno de nuestras comisiones. Se trata de una propuesta trascendental que puede transformar la administración de justicia penal, donde la participación ciudadana será clave para robustecer nuestro sistema.

La iniciativa contempla la implementación del modelo clásico de juicio por jurados, integrado por 12 miembros titulares, con paridad de género, y presidido por un juez profesional. Estará destinado exclusivamente a delitos cuya pena máxima en abstracto sea igual o superior a 20 años de prisión, conforme lo establecido en el Código Penal.

Para finalizar, el Dr. Lello Sánchez subrayó que el juicio por jurados es una garantía constitucional. Que los ciudadanos sean juzgados por sus pares representa un avance en términos de cultura cívica y de implementación del sistema penal acusatorio. La sanción de esta ley será un paso fundamental para consolidar la soberanía popular en la administración de justicia.