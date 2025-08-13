Noticias de Jujuy

Desarrollo Integral. Feria Artesanal para celebrar el Día de la Niñez

Feria Artesanal para celebrar el Día de la Niñez

Emprendedores y productores participarán de la jornada.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Economía Comunitaria, invita a la comunidad a participar de una Feria Artesanal por el Día de la Niñez, que se realizará el sábado 16 de agosto de 10 a 18 horas en la Plaza Epopeya, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 896-906, de la ciudad capital.

El evento reunirá a emprendedores y productores locales con una amplia variedad de creaciones hechas a mano. Será la ocasión perfecta para encontrar el regalo ideal para los niños y niñas y al mismo tiempo, apoyar el trabajo de la economía local.

